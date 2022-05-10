Şehzadeler Belediyesi ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı

Şehzadeler Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nda belediyenin Ramazan ayında gerçekleştirdiği hizmetler hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç sahiplerine toplam 6 binin üzerinde erzak paketi ulaştırılarak gıda desteğinde bulunulmuştur. Ayrıca evinde yemek yapabilecek durumu olmayanlara da bin kişilik sıcak yemek yardımı ulaştırılmıştır” dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nda belediyenin Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yönelik gerçekleştirdiği hizmetler hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Başkan Çelik konuyla ilgili şöyle konuştu: “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından Ramazan ayı başında mahallelerimizde ikamet eden ihtiyaç sahiplerinin tespiti yapılmış ve Ramazan ayında dağıtılmak üzere gıda paketleri hazırlanmıştır. Tespit edilen vatandaşlarımıza ay boyunca toplam 6 binin üzerinde erzak paketi ulaştırılarak gıda desteğinde bulunulmuştur. Gıda paketlerimiz adrese götürülerek ve İyilikbank hizmet birimimizden verilmek suretiyle teslim edilmiştir. Ayrıca evinde yemek yapabilecek durumu olmayanlara da bin kişilik sıcak yemek yardımı ulaştırılmıştır” dedi.

Engellilere yönelik hizmetlerden de bahseden Başkan Çelik, “Nisan ayı içerisinde talepte bulunan 3 vatandaşımıza manuel tekerlekli sandalye verilmiş, ayrıca akülü sandalye kullanan bir vatandaşımızın aracının aküleri değiştirilerek yedek parça desteğinde bulunulmuştur. Hasta ve yaşlı hizmetlerimiz çerçevesinde vatandaşlarımızdan gelen talepler değerlendirilmiş ve 12 vatandaşımıza (daha önce kapanan devlet hastanesinden alınan) manuel ve elektronik hasta yatağı desteği verilmiştir. Havaların soğuk devam etmesi dolayısı ile kış ayından vermiş olduğumuz konaklama desteği Ramazan ayı içerisinde devam etmiş ve konaklatılan vatandaşlarımıza sıcak yemek ikramında bulunulmuştur. Ayrıca nisan ayı içerisinde 31 aileye 155 torba kömür teslim edilmiştir.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.