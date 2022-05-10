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Başkan Kayda’dan gençlere konser müjdesi Gençlik Şöleni’nde Hande Ünsal sahne alacak

İHA

Başkan Kayda’dan gençlere konser müjdesi Gençlik Şöleni’nde Hande Ünsal sahne alacak

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında gençlere konser müjdesi verdi. Başkan Kayda, gençlik şöleninde ünlü şarkıcı Hande Ünsal’ın konser vereceğini söyledi.
Salihli Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle geleneksel olarak düzenlediği, korona virüs salgını nedeniyle yapılamayan Gençlik Konseri, 2 yılın ardından bu yıl yapılacak. 18 Mayıs Çarşamba gerçekleştirilecek olan Gençlik Şöleni’nde Türk Pop Müziğinin sevilen ismi Hande Ünsal’ın sahne alacak. Ünsal, sevilen ve popüler şarkılarını Salihlili gençler için seslendirecek.
Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihlili gençleri, bayram coşkusunu hep birlikte yaşamak için belediyenin Atatürk Caddesinde 18 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30’da düzenleyeceği Türk Pop Müziğinin sevilen sanatçısı Hande Ünsal konserine davet etti.

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