Manisa BŞB'den şehir turu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MANİSA, (DHA) Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olarak yeni sezonda ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı elde eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluğu kutladı. Yeşil-beyazlı takım, Konya deplasmanındaki son maçta kupasına kavuştuktan sonra üstü açık otobüsle Manisa merkezinde şampiyonluk turu attı. Sezon başında da Federasyon Kupası'nı kazanıp Türkiye Basketbol Ligi'nde aynı sezonda iki kupayı da alan ilk takım olan Manisa ekibi, tura çifte kupayla çıktı. Manisa halkı kenti ilk kez Süper Lig'de temsil etme hakkını kazanan basketbolculara yoğun ilgi gösterdi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-05-10 12:42:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.