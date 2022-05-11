Manisa Bilişim Şenliği Atatürk Kent Parkı'nda başladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinin katkı sağladığı Manisa Bilim Şenliği’nin açılış törenine katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin katkı sağladığı Manisa Bilim Şenliği açılış töreni gerçekleştirildi. Manisa Bilim Şenliği’nin açılış programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Zafer Kalkınma Ajansı Veli Oğuz, açılış konuşmasında bilimin gelişmesi için bölgesel olarak verdikleri desteklerden bahsetti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, açılış programında yaptığı konuşmada, “Manisa’mız; tarihiyle, doğasıyla ve kültürel yapısıyla ülkemizin göz bebeği şehirleri arasında yer alıyor. Sanayimiz, tarımsal üretimimiz, turizm faaliyetlerimiz ve modern eğitim kurumlarımızla ülkemizin geleceğine yön veriyoruz. Bu güzel şehirde yetişen evlatlarımız; bilimle, fenle ve sanatla kentimizi çok daha modern bir yapıya kavuşturacak. Çünkü ben, bu ülkenin gençlerine ve çocuklarına yürekten inanıyorum. Biliyorum ki; gençlerimize fırsat verdiğimiz zaman, onlara öncülük ettiğimiz zaman ve imkanlarımızı onlar için seferber ettiğimiz zaman dünyayla rekabet edebilen güçlü bir ekonomiye sahip olabiliriz. Ve bunu da Manisa Bilim Şenliği’nde olduğu gibi, bilimi, gençlerimizle ve halkımızla buluşturup geniş kitlelere yayarak başarılı olabiliriz” dedi.

Başkan Ergün, konuşmasının devamında, “Büyük önderimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, bilime önem veren aydın bir karakteri vardı. Bu büyük dehanın şu sözleri bilimin ne kadar önemli olduğunu anlamamıza ışık tutmaktadır: 'Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır” ifadelerine yer verdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuşmasının son bölümünde de Büyükşehir Belediyesi çatısı altında gençler için yapılan yatırım ve çalışmaları anlattı. Başkan Ergün, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de Büyük Önderimizin izinde aydın nesiller yetiştirmek amacıyla eğitime, bilime ve sanata büyük önem veriyoruz. Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerimizle, Gençlik Merkezlerimizle, MABEM’lerimizle, Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarımızla çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında oluyor, onların geleceğe güvenle bakmalarına imkan sağlıyoruz. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur anlayışıyla da birbirinden güzel ve modern spor tesislerini Manisa’mıza kazandırdık. Manisa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında çocuklarımızın ve gençlerimizin daha çok spor yapma imkanı bulabilmesi için de 15 branşta 5 binin üzerindeki sporcumuza hizmet veriyoruz. Ayrıca bugün burada başlayan bu güzel etkinlik gibi birçok organizasyona destek oluyoruz. Dünyada bilim ve teknolojinin ne kadar ileri seviyede olduğunu görüyoruz. Ulusların refahının ve mutluluğunun kaynağının da bilimsel çalışmalar olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu bağlamda bu büyük bilim ve teknoloji yarışında geride kalmamak için hep birlikte çok çalışmamız gerekiyor. O açıdan Manisa Bilim Şenliği etkinliğini önemsiyor ve destekliyoruz. 3 gün boyunca 100’den fazla etkinliğin yer alacağı bu güzel şenliğe binlerce vatandaşımızın katılacağı muhakkaktır. Ancak ben hemşehrilerimizin daha fazla ilgi göstereceğine yürekten inanıyorum. Bu duygularla bu güzel şenliğin hayata geçmesinde emeği olan herkese şahsım ve Manisalılar adına teşekkür ediyorum. Sözlerime son verirken bilim ve sanatın daima yolumuzu aydınlatmasını diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Başkan Ergün’ün konuşmasının ardından Vali Karadeniz de bir konuşma yaptı. Vali Karadeniz, bilim ve teknolojinin sektörel bazda gelişmenin en önemli ayağı olduğunu vurguladı. Eğitim kurumlarının son dönemde yaptığı atılımlarla önemli gelişmelerin yaşandığını belirten Karadeniz, Bilim Şenliği’nin gelecek nesillerin inovatif fikirler üretmesine de imkan sağlayacağını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri müzik dinletisi gerçekleştirdi. Ardından İzmir Türk Koleji öğrencilerinin yaptığı bando gösterisi büyük beğeni topladı. Açılış programında son olarak paydaş kurumlara teşekkür plaketi verildi. Program, açılan stantların ziyaret edilmesiyle devam etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Parkı’nın ev sahipliği yaptığı Manisa Bilim Şenliği 14 Mayıs 2022 tarihine kadar devam edecek.

Atatürk Kent Parkı’nda gerçekleştirilen açılışa, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, ZEKA Genel Sekreteri Veli Oğuz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, MemurSen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Yıldırım ve Uğur Başkal, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, daire başkanları, ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

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