Salihli Belediyesi asfalt sezonunu açtı

Salihli Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte şehir merkezinde asfalt çalışmalarını başlatarak 2022 yılı asfalt sezonunu açtı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni sezonun ilk asfalt çalışmasını doğalgaz hat döşeme çalışmaları nedeniyle Seyrantepe Mahallesinde bozulan yollarda gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle doğalgaz alt yapı çalışmaları dolayısıyla ilçe merkezinde bozulan yollarla ilgili tespit ve değerlendirme çalışması yaparak tüm cadde ve sokaklarda asfalt çalışmaları başlattı. Sezonun ilk asfalt çalışmasına Seyrantepe Mahallesinde başlayan ekipler, asfalt yama robotu aracıyla bozulan ve kazılan yolları asfaltladı.



“Bozuk yol kalmayacak”

Fen İşleri Müdürü Serkan Sözer ile birlikte asfalt çalışmasının yapıldığı Seyrantepe Mahallesinde muhtar Süleyman Yıldız ile birlikte incelemelerde bulunan Salihli Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, asfalt çalışmasının şehrin birçok noktasında 2022 yılı asfalt programı çerçevesinde tüm cadde ve sokaklarda devam edeceğini söyledi. Salihli'de bozuk yol kalmayacak şekilde çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Yardımcısı Karaca, “ Her türlü hazırlığımızı yaparak yeni asfalt sezonunu açtık. Şehrimizin ihtiyaç duyulan, sokaklarında, mahallelerinde ve caddelerinde hızlı bir şekilde sıcak asfalt çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın rahatı için ihtiyaç duyulan her yere, alt yapısı tamamlanan tüm bölgelere asfalt planlamamızı yaptık. Plan ve program dahilinde ilçe genelinde asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğiz. Yeni asfalt sezonunun şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.