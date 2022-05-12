Manisa’daki işçi servisi kazasında yaralanan 35 işçi taburcu edildi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 2 kişinin öldüğü 45 işçinin de yaralandığı işçi servisinin, tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralılardan 35'inin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildikleri açıklandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesi dün akşam saatlerinde Manisa Turgutlu karayolu üzerinde Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikadan çıkan işçileri taşıyan Fuat D. idaresindeki 45 J 6405 plakalı servisin Hamit K. idaresindeki 45 LT 505 plakalı demir yüklü tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti 45 kişi de yaralandı. Yaralılardan 35'inin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildikleri açıklanırken 10 işçinin ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.