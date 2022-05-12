Soma'daki orman yangınında 1 hektar alan tahrip oldu

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Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde ormanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Bugün saat 17.15 sıralarında Soma ilçesi kırsal Büyükışıklar Mahallesi yakınlarındaki ormanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Dumanı ve alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede 8 arazöz, 3 dozer, 1 helikopter ve su tankerleriyle müdahale edildi. Yaklaşık 45 dakikada kontrol altına alınan yangında 1 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Soma Serkan ÖZDEMİR

2022-05-12 20:01:39



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