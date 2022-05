İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden fidan dikim etkinliği

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Vakıf Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ege Orman Vakfı’nın katkılarıyla Manisa’nın Yuntdağı bölgesinde fidanları toprakla buluşturdu.

“Birrden Binlere” temasıyla kutlanan Vakıf Haftası etkinlikleri çerçevesinde, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce fidan dikim etkinliği düzenlendi. İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Vakıf Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ege Orman Vakfı’nın katkılarıyla Manisa’nın Yuntdağı bölgesinde fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinlik sırasında konuşan Ataseven, “Her yıl bir tema ile kutladığımız Vakıf Haftası etkinliklerimiz bu yıl ‘Birr’den Binlere’ teması ile kutlanmaktadır. Birr kelimesi Kur'anı Kerim'de, her türlü iyilik, ihsan, itaat, doğruluk, günahsızlık gibi anlamlarda kullanılmıştır. İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak bizler de fidanları toprakla buluşturarak, binlerce insanımıza, binlerce canlı varlıklara iyilik yapmış olacağız. Fidan dikmenin önemini bilen bizler, Peygamber Efendimizin(s.a.v.) ‘Kıyamet kopsa bile, o zaman elinizde bir fidan bulunuyorsa ve onu dikmek için de bir engel yoksa derhal o fidanı dikin’ sözlerini kendilerine şiar edinen bir medeniyetin mensuplarıyız” dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yılda Ege Orman Vakfı’nın katkılarıyla, fidan dikimi etkinliği düzenlediklerini belirten Ataseven, “Her yıl olduğu gibi bu yılda bu etkinliğin düzenlenmesinde Ege Orman Vakfı’nın büyük katkıları oldu. Vakfın Başkanı Cem Bakioğlu başta olmak üzere, Vakıf Yönetimi ile Vakıf personellerinin her birine ayrı ayrı en içten teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Fidan dikim etkinliğine, İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, Bölge Müdür Yardımcısı Burak Kaynak, Şube Müdürleri Haşim Yadigar, Reşit Akçalı ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü personelleri ile Ege Orman Vakfı Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Sırma Buğdaycı ve vakıf yetkilileri katıldı.

