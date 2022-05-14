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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu yarın gerçekleşecek

İHA

Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu yarın gerçekleşecek

Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle düzenlenen “Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu” 15 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.

Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle düzenlenen “Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu” 15 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Vestel City’den de geçecek maraton öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Marka ve şehir ilişkisini bir adım öteye taşıdık” dedi.

“Spora verdiğimiz destekle toplumsal fayda oluşturuyoruz”
Yarı Maraton öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Türkiye’de doğup global bir marka olan Vestel’in başarısında Manisa’nın önemli bir rolü var. Bugün özdeşleşen markaşehir ilişkisini bir adım daha öteye taşıdık. Şehrimizin sadece ekonomik hayatına değil, toplumsal hayatına da katkı sunuyoruz. Ülkemizde sporun önemli destekçilerinden olarak daha önce de sponsoru olduğumuz Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu hem fabrikamızdan hem de şehrimizden geçerek, Manisa’nın tanıtımına önemli katkıda bulunmuştu. Şimdi ise Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle önemli bir projeyi hayata geçirdik ve Vestel Manisa Uluslararası Yarı Maratonu’nun ilkini gerçekleştiriyoruz. İnanıyoruz ki; Avrupa’nın tek alana kurulu en büyük üretim tesislerinden biri olan Vestel City’nin de dahil olduğu bu yarı maraton spor severlere Manisa’nın tüm tarihi dokusunu ve güzelliklerini gösterecek” dedi.

Erdoğan, “Şirket olarak sürdürülebilirlik çatısı altında toplumsal fayda oluşturmayı odağımızda tutuyoruz. Toplumumuzu sağlıklı ve aktif yaşama teşvik etmek için birçok çalışma yapıyoruz. Bildiğiniz üzere voleybol, jimnastik, hentbol, yelken, futbol, gibi birçok spor dalında önemli sponsorluklarımız bulunuyor. Şimdi ise düzenlediğimiz bu yarı maraton ile Manisa ve çevre illerden tüm halkımızı spora teşvik ediyor, onları aktif bir yaşama davet ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa OSB ve Atletizm Federasyonumuz başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen, maratona katılım sağlayan herkese şirketimiz adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Hizmet ve yatırımlarımızı yürütürken, kurumlar arası iş birliğine, karşılıklı diyaloğa ve birlikte hareket etmeye özen gösteriyoruz. Manisa’mızda önemli bir istihdam sağlayan Vestel ile de bu anlayışla birbirinden önemli projelere imza attık. Benim de çok önem verdiğim projelerden biri olan 27 kilometrelik bisiklet yolunu Vestel ile birlikte Manisa’mıza kazandırmıştık. Ardından can dostlarımız için oldukça anlamlı ve uluslararası ödüle sahip ‘Engelli Sokak Hayvanlarına Yürüteç Projesi’ni hayata geçirdik. Bugün de Manisa’mızın tanıtımına önemli ölçüde katkı sağlayacağına yürekten inandığım Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu için bir aradayız. Atletizmi geniş kitlelere duyurmak, çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik etmek açısından bu organizasyonu önemsiyor ve ev sahipliğini yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Şahsım ve Manisalılar adına, bu güzel organizasyonun hayata geçmesinde önemli katkıları olan Vestel’e, Manisa OSB’ye, Atletizm Federasyonu’na ve tüm paydaş kurumlara teşekkür ediyorum. Belediye olarak bu kadim şehre kazandırdığımız hizmet ve yatırımlarımızla daha yaşanabilir ve refah düzeyi yüksek bir şehir inşa etmeye devam ediyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi eğitime, bilime ve spora yönlendirecek projelerin üreticisi ve destekçisi olduk" açıklamasında bulundu.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu adına katılan Doğan Çelik, “Bölgemizin en köklü firmalarından Vestel, bugüne kadar gerçekleştirdiği ya da destek verdiği tüm projeler ile bölgemize, Manisa’mıza ve ülkemize her zaman toplumsal fayda sağladı. Yarın yapılacak olan Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu da hem Bölgemizden hem de şehrimizden geçerek, hiç şüphesiz ki, uluslararası platformlarda Manisa’nın tanıtımına önemli katkıda bulunacak. Ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi olarak, böylesine titizlikle hazırlanan, katma değeri yüksek bir organizasyonda yer almak bizleri oldukça mutlu ediyor. Bu maratonun geleneksel hale getirilmesini diliyor; organizasyonda emeği geçen tüm Vestel Ailesi’ne ve katılım sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, “Uluslararası Vestel Yarı Maratonu’nun bütün sporların anası olan atletizm branşının gelişimine ivme kazandıracağına inancım sonsuz. Federasyonumuz bütün paydaşlarıyla büyümeye devam ediyor. Türk milli takımında olimpiyat kotası alan 100 sporcunun 35’i atlet. Bize katkı sunan tüm paydaşlarımıza, Vestel Şirketler Grubu’na, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne, Manisa Organize Sanayi Bölgesi ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Adımlar bağışa dönüşüyor
Manisa’daki Vestel City’de üretilen WeWALK Akıllı Baston bağışına dönüşecek. Türkiye Beyazay Derneği aracılığıyla açılan kampanyada toplanan bağışlarla da, görme engelli gençlere akıllı baston hediye edilecek.

WeWALK Kurucu Ortağı Kürşat Ceylan, “WeWALK Akıllı Bastonu benim gibi görme engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılabilmesi için geliştirdik. Dünyada 59 ülkede kullanılıyor ama öncelikli hedefimiz ülkemizdeki binlerce görme engelli öğrenciye akıllı baston ulaştırabilmek. Bugün de bu hedefe ulaşmak için Vestel Manisa Uluslararası Yarı Maratonu’nda WeWALK’un ana sosyal sorumluluk projesi olarak belirlenmesi ve verilen destek çok anlamlı oldu. Bundan dolayı tüm Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Beyazay ekibine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yarışma sonucunda genel sıralama ve yaş kategorilerini başarı ile tamamlayan ilk 3 erkek ve ilk 3 kadın sporcuya Vestel Hediye Çeki takdim edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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