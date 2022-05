Fatih Erbakan: “Tek yol milli görüş tek yol Yeniden Refah Partisi’dir” Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin Manisa 2. Olağan Kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 2. Olağan Manisa İl Kongresine katıldı. Erbakan ekonomide yaşanan sıkıntılardan kurtuluşun reçetesinin yeniden Milli Görüş ve Yeniden Refah Partisi'nde olduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Manisa İl Kongresi Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongreye katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan partililerden büyük ilgi gördü. Salon girişinde meşaleler ve ‘Başkan Erbakan’, ‘Mücahit Erbakan’ sloganlarıyla karşılanan Fatih Erbakan Salona girdiğinde de yine büyük bir coşkuyla karşılandı.

Yeniden Refah Partisi Manisa İl Başkanı Hakan Lalebaş’ın konuşmasının ardından yapılan divan seçimi ve okunan İstiklal Marşıyla devam eden kongrede coşkulu bir kalabalığa seslenen YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Yeniden Refah Partisi son 1 ay içinde Türkiye’de en fazla üye kaydeden siyasi parti oldu. Şampiyon oldu. Görüyoruz ki bu daha başlangıç. Daha yeni ısınmaya başlıyoruz. Bundan sonra şampiyonluklarımız, zaferlerimiz her alanda devam edecektir. Her alanda Milli Görüşün nefesi ve sesi güçlü bir şekilde duyulacaktır” dedi.



“Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır”

Yaşanan ekonomik sıkıntılara da değinen Erbakan, “En önemli gündem maddemiz ekonomik sıkıntı. Her kesimden her partiden insanımız en derinden etkileyen konu ekonomik sıkıntılardır. Bu dertlere derman olmak için önce millet demek gerekir. Bu dertlere derman olmak üzere borç, faiz, beton, çimento ekonomisi yerine üretim ve istihdam odaklı ihracat odaklı ekonomi modeline geçmek gerekir. Bu dertlere derman olmak için aynı Erbakan Hocamızın dediği gibi Milli Görüş gerekir milli görüş. 20 sene sonunda gelmişiz duvara toslamışız. Çöküş durdurulamıyor, neden durdurulamıyor? 20 seneden beri üretim yapmadığım için ihracat yapmadığım için 20 senedir kaynak ihtiyacını dış borçla karşıladı. Bozduracak dolar kalmadı. Merkez bankası eksi 61 miyar dolarda. Enflasyon patlıyor neden ithalat artıyor üretim yok. Bir de üzerine kur korumalı mevduat sistemi var. Bu işler Merkez Bankası Başkanı değiştirmekle, bu işler Hazine Bakanı değiştirmekle olmuyor. Bu işler dolar bozdurmakla, faiz artırmakla, faiz indirmekle olmuyor. Bu işler Milli Görüşle çözülür. En kısa zamanda geleceğiz ve yine biz çözeceğiz Allah’ın izniyle. Ne malum nasıl çözeceksin diyorlar. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. İşte Erbakan Hükümetinin denk bütçe dönemi, 19761977 yılındaki ağır sanayi hamlesi dönemi. Bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” diye konuştu.



“Denk bütçeyi zorunlu hale getireceğiz”

Hükümetin sürekli müjdeler verdiğini belirten Erbakan, “Bu milletin beklediği asıl müjde 2023 seçimlerinin akşamında televizyonlarda bugünkü iktidarın gittiğini görmek ve Milli Görüş iktidarını görmek olacak. Denk Bütçeyi yasal zorunluluk haline getireceğiz. Denk bütçe olunca borçlanma azalacak, borçlanma ortadan kalkacak, borç azalınca faiz ödemeleri azalacak. Faize giden yüzbinlerce lira o faize gitmekten kurtarılacak. İmtiyazlı holdinglere kaynak aktarımı durdurulacak. Bu yap işlet modellerinin durdurulması lazım. Bunların hepsi o holdingleri de mağdur etmeyecek şekilde durdurulması lazım. Böyle hesap olmaz böyle ihale olmaz böyle haksızlık olmaz. Bunlar durdurulacak. Üçüncü olarak da kamudaki israf durdurulacak. Yeniden söylüyorum Yeniden Refah Partisi iktidarında kamuda bir tek maaştan fazla maaş olan bürokrat olmayacak” şekilde konuştu.

Konuşmalarının ardından Fatih Erbakan’a çeşitli hediyeler takdim edilirken tek listeyle yapılan kongrede mevcut Başkan Hakan Lalebaş yeniden Manisa İl Başkanlığına seçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.