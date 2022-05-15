Otomobil refüjde ağaca çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil refüjde ağaca çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Otomobil refüjde ağaca çarptı; 1 ölü, 1 yaralı


Emre SAÇLI/MANİSA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, otomobilin refüjdeki ağaca çarptığı kazada Mustafa Çatalbaş (22) öldü, sürücü Serkan Esmer (23) ise ağır yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Ankara-İzmir kara yolu Salihli girişinde meydana geldi. Salihli yönünden İzmir yönüne giden Serkan Esmer'in kullandığı 35 HNP 75 plakalı otomobil, Şehitler Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü Esmer ile yanındaki arkadaşı Mustafa Çatalbaş yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Çatalbaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Serkan Esmer'in de hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre Saçlı
2022-05-15 15:37:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cami bahçesinde cinayet
YEREL HABERLER Cami bahçesinde cinayet
Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Spasovski Manisa'da
YEREL HABERLER Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Spasovski Manisa'da
Parçalanıp satılacaktı, jandarma buldu Manisa'nın Turgutlu ilçesinde parçalanarak satılmak için çalınan araç jandarma tarafından bulundu
YEREL HABERLER Parçalanıp satılacaktı, jandarma buldu Manisa'nın ...
Manisalı minik dedektifler işbaşında Manisa'da Bilim Şenliğinde stant açan Emniyet Müdürlüğü çok sayıda minik öğrenciye trafik eğitimi vererek dedektif kartı dağıttı Emniyet Müdürlüğü standında yer alan narkotik köpeği Kiraz ise çocuklardan büyük ilgi görürken adeta standın maskotu oldu
YEREL HABERLER Manisalı minik dedektifler işbaşında Manisa'da Bilim ...
Manisa TSO TOBB Delegeleri TOBB 78. Genel Kurulu’na katıldı
YEREL HABERLER Manisa TSO TOBB Delegeleri TOBB 78. Genel Kurulu’na ...
Uçuruma yuvarlanan araçtan sağ kurtuldu
YEREL HABERLER Uçuruma yuvarlanan araçtan sağ kurtuldu
Manisa’da otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Manisa’daki kazada sürücü yaralandı, yolcu öldü
YEREL HABERLER Manisa’da otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 1 ...
Salihli merkeze ulaşan içme suyunun kapasitesi artırılacak
YEREL HABERLER Salihli merkeze ulaşan içme suyunun kapasitesi ...
Feyyaz Uçar’a Kırkağaç’ta sevgi seli Eski milli futbolcu Feyyaz Uçar Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki Çam Festivali'ne katıldı
YEREL HABERLER Feyyaz Uçar’a Kırkağaç’ta sevgi seli Eski milli ...
Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu renkli ...
Manisa'da cami bahçesinde cinayet Cinayete kurban gitti geriye yiyemediği poğaçası kaldı
YEREL HABERLER Manisa'da cami bahçesinde cinayet Cinayete kurban ...
Jandarma askere gidecek engelli gençlere asker eğlencesi düzenledi
YEREL HABERLER Jandarma askere gidecek engelli gençlere asker ...
Manisa'da yarı maraton heyecanı
YEREL HABERLER Manisa'da yarı maraton heyecanı
Manisa FK sezonu kazasız tamamladı
YEREL HABERLER Manisa FK sezonu kazasız tamamladı
Kula'da 19 Mayıs kutlamaları çelenk sunumu ile başladı
YEREL HABERLER Kula'da 19 Mayıs kutlamaları çelenk sunumu ile ...
Turgutlu’da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Turgutlu’da trafik kazası: 3 yaralı
Manisa’da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 6 yaralı
YEREL HABERLER Manisa’da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 6 yaralı
Fatih Erbakan: Bu milletin asıl beklediği müjde mevcut iktidarın gittiğini görmektir
YEREL HABERLER Fatih Erbakan: Bu milletin asıl beklediği müjde ...
Fatih Erbakan: “Tek yol milli görüş tek yol Yeniden Refah Partisi’dir” Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin Manisa 2. Olağan Kongresine katıldı
YEREL HABERLER Fatih Erbakan: “Tek yol milli görüş tek yol Yeniden ...
Saruhanlı'da traktör devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Saruhanlı'da traktör devrildi: 1 ölü
Salihli Kitap Kahve’de 'Matematik Atölyesi' yapıldı
YEREL HABERLER Salihli Kitap Kahve’de 'Matematik Atölyesi' yapıldı
Manisa FK - Tuzlaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Manisa FK - Tuzlaspor maçının ardından
Manisa FK - Tuzlaspor: 4-1
YEREL HABERLER Manisa FK - Tuzlaspor: 4-1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 4 - Tuzlaspor: 1
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 4 - Tuzlaspor: 1

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.