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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altın ödüllü altından kıymetli yarışma

İHA

Altın ödüllü altından kıymetli yarışma

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu öğrenciler ve ailelerine yönelik gerçekleştirilen Siyeri Nebi yarışmasına yoğun veli katılımı oldu.
Yaptığı çalışmalarla ve hayata geçirdiği çok sayıda projeye imza atan Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu adından söz ettirmeye devam ediyor. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV)'in hayatı ile ilgili siyer kitabından hazırlanan sorular velilere ve öğrencilere yazılı test şeklinde soruldu. Pazar günü okulu açan ve gönüllü olarak okula gelen okul idarecileri ve öğretmenleri, velileri gül ve lokum ile karşıladı. 1 saat süren sınava giren veliler ve öğrenciler yarışmanın manevi değerler açısından önemine vurgu yaparken, çocuklarıyla iş birliği yaparak geleceğe bir anı bırakmış olmanın düşüncesiyle okuldan ayrıldı. Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmanın sloganı ise ‘Altın ödüllü altından kıymetli yarışma' olarak belirlendi. Altın ödüllü yarışmada dereceye girenlere ise yarım altın, çeyrek altın, gram altın ve kantin hediye çekleri verileceği açıklandı.
Yarışma esnasında okulda bulunan okula ismi verilen Şehit Mehmet Savunmaz'ın kardeşi Kazım Savunmaz, etkinliğin akademik ve manevi değerler açısından önem arz ettiğini ve yoğun katılımla gerçekleşmesinin okul adına çok değerli olduğunu söyledi. Bu konuda Okul Müdürü Mehmet Emin Efe’ye ve gönüllü olarak okulda bulunup emek veren Müdür yardımcısı Aysel Öztürk ve Nevfel Erdek, Öğretmenler Mesut Karabulut, Bahri Etiz, Murat Baldan, Serdal Özdemir, Harun Özmen, Derya Doğan, Ahmet Palaz, Sinan Demir, Fatma Abu Elsabah'a ve okulun temizliği ve bakımını gönüllü olarak üstlenen Hatice Kesici, Abdullah Veral ve Seher Özçetin'e teşekkür etti. Hafta sonu fedakarlıklarla yapılan çalışmalar velilerin de övgüsünü aldı.

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