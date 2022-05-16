Manisa’yı ‘Anadoluyuz Biz’ projesi ile yakından tanıdılar

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ‘Anadoluyuz Biz’ projesi çerçevesinde Tekirdağ ilinden gelen 40 genç 4 günlük program ile Manisa’nın tarihi ve kültürünü yakından tanıma fırsatını yakaladılar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ‘Anadoluyuz Biz' projesi çerçevesinde Tekirdağ ilinden gelen 40 üniversite öğrencisi 4 günlük program çerçevesinde Manisa'nın tarihi ve kültürel mekanlarını gezen gençler, çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Proje çerçevesinde öğrenciler şehit ve gazi ailelerini, Osmanlı Müzesi, Mevlevihane, Osmanlı Müzesi, Tıp Müzesi, Muradiye Cami, Sultan Cami, Sart harabeleri, tarihi Kula evleri, Kula Peri Bacaları başta olmak üzere tarihi ve turistik yerleri de ziyaret ederek Manisa’nın kültürü ve tarihi hakkında da bilgi sahibi oldu. Öğrenciler ayrıca Manisa Şehir Hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdiler ve Sevgi Evlerinde kalan çocuklara yönelik sportif ve aktiviteler gerçekleştirdiler.

Ziyaretlerde duyarlılıklarını da gösteren öğrenciler çevre temizliği ve kuşlar için de doğaya yem bıraktılar. Katılımcı gençler ise Gençlik ve Spor Bakanlığına ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

4 günlük Manisa programını tamamlayan öğrencilere Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şube Müdürü Halit Durmaz tarafından katılım belgeleri takdim edildi.

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