Manisa’da mahallelerin ulaşım sorunu çözüme kavuştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezine ulaşım noktasında bir takım sıkıntılar yaşayan UzunlarManisa ve UzunburunManisa hattına kırmızı otobüsleri sokarak, vatandaşların sorununa son verdi.

İl genelinde toplu taşıma noktasında da hizmetlerini aksatmadan yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi sınırlarındaki UzunlarManisa ve UzunburunManisa hattındaki toplu ulaşım sıkıntısını da çözüme kavuşturdu. Yapılan planlamaların ardından bölgede kırmızı otobüsler faaliyete başlarken, vatandaşlar da memnuniyetlerini paylaştı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde vatandaşların ulaşım noktasında herhangi bir sorunla karşılaşmaması için yoğun bir şekilde çalışma yürüttüklerini belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “UzunlarManisa ve UzunburunManisa hattında da kırmızı otobüslerimizi hizmete alarak, burada yaşayan vatandaşlarımızın Manisa merkezine ulaşımı noktasında yaşadıkları sıkıntıları çözüme kavuşturduk. Uzunlar, Asmacık, Recepli, Sakallı, Demirci, Gökbel, Uzunburun, Gürle, Emlakdere, Kayapınar, Beydere, Şamar, Telekler ve Sarınasuhlar mahallelerinde yaşayan hemşehrilerimiz, belirtilen saatlerde ulaşım hizmetimizden yararlanabilecekler. Hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

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