Turgutlu Belediyesinden engelsiz buluşma

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutlu Belediyesinden engelsiz buluşma

İHA

Turgutlu Belediyesinden engelsiz buluşma

Turgutlu Belediyesi, 1016 Mayıs Engelliler Haftası’nda özel gereksinimli vatandaşlar ve aileleri için kahvaltı etkinliği düzenledi. Yürütülen farkındalık çalışmasında özel tişörtler ilgi odağı oldu.
Turgutlu Belediyesi, kentte faaliyet gösteren Turgutlu Bedensel Engelliler Derneği, özel gereksinimli vatandaşları ve protokol üyelerini 1016 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle düzenlediği kahvaltı etkinliğinde bir araya getirdi. Tek tek masaları gezen Başkan Akın, özel gereksinimli vatandaşlar ve aileleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti, sorunlarını ve taleplerini dinledi. Kahvaltı programında özel gereksinimli bireyler ve aileleri güzel bir gün geçirdi.

Özel tişörtler ile farkındalık sağlandı
Turgutlu Belediyesi, Engelliler Haftası’nda yürütülen farkındalık çalışmasında özel tişörtler hazırladı. “Ben senin arkadaşın olabilirdim” yazılı tişörtler ile herkesin birer engelli adayı olduğu mesajı vurgulandı. Farkındalık tişörtlerini, Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri gün boyunca giydi. Oldukça dikkat çeken tişörtler hakkında vatandaşlara bilgilendirmeyi Başkan Akın bizzat yaptı.
Kahvaltı programda konuşan ve engelli bireyler konusunda son derece duyarlı olduklarını ifade eden Başkan Akın, “Turgutlu Belediyesi olarak 1016 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Bedensel Engelliler Derneği, özel gereksinimli kardeşlerimiz ve ailelerimizin katılımıyla bir araya geldik. Bizler yerel yöneticiler olarak sizlerin daha refah içerisinde yaşaması ile ilgili bütün gayretimizi gösterip hizmetlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda yapamadığımız hizmetler mutlaka vardır ama biz dernek başkanımızla beraber iyi niyetimizi ortaya koyup hem bu tür anlamlı günleri kutlamada hem de sizin hayatta sağlıkla ilgili giderlerinizde tutunmanızda elimizden gelen bütün katkıyı imkanlarımız doğrultusunda yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam edeceğiz. Bugün üzerimdeki tişörtü çok meraklı gözlerle baktığınızı görüyorum. Farkındalık oluşturalım diye böyle bir tişört giydik. Çünkü hepimiz birer engelli adayıyız. Yarım saat sonra veya bir saniye sonramızda ne yaşayacağımızı bilmediğimiz bir hayatta onların hayatlarının ne kadar zor olduğunu hep beraber tanık olmamız lazım. Onların hayatlarını kolaylaştırmak adına da üzerimize düşen bütün görevleri hep beraber yapmak zorundayız. Özel gereksinimli kardeşlerimizin bir kez daha Engelliler Haftası’nı kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

15 Temmuz'da darbedilen müezzinin otizmli oğlunun askerlik sevinci
YEREL HABERLER 15 Temmuz'da darbedilen müezzinin otizmli oğlunun ...
Vali Karadeniz kurum müdürlerini ağırladı
YEREL HABERLER Vali Karadeniz kurum müdürlerini ağırladı
Manisa’da mahallelerin ulaşım sorunu çözüme kavuştu
YEREL HABERLER Manisa’da mahallelerin ulaşım sorunu çözüme kavuştu
Turgutlu’da Cirit ve Keşkek Festivali yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Turgutlu’da Cirit ve Keşkek Festivali yoğun ilgi ...
Kelizaferspor 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti
YEREL HABERLER Kelizaferspor 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti
Yunusemre Belediyesi ova yollarını düzenliyor
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesi ova yollarını düzenliyor
Köprübaşı Belediyespor'da Akın Kahraman dönemi
YEREL HABERLER Köprübaşı Belediyespor'da Akın Kahraman dönemi
Soma'dan dünya şampiyonluğuna
YEREL HABERLER Soma'dan dünya şampiyonluğuna
Başkan Çelik gençlere verdiği sözü tuttu Şehzadeler Belediyesi üniversiteliler için gençlik festivali düzenledi
YEREL HABERLER Başkan Çelik gençlere verdiği sözü tuttu Şehzadeler ...
Turgutluspor'da transferin gözdesi Hamit Kulya
YEREL HABERLER Turgutluspor'da transferin gözdesi Hamit Kulya
Salihli’de şehit çocuğuna özel konvoy Şehit çocuğuna motorize ekipler eşliğinde konvoy düzenlendi
YEREL HABERLER Salihli’de şehit çocuğuna özel konvoy Şehit çocuğuna ...
Kursiyerlerden engelli bireylere saç bakımı Kursta öğrendikleriyle engelli bireylerini bakımlarını yaptılar
YEREL HABERLER Kursiyerlerden engelli bireylere saç bakımı Kursta ...
Geleceğin futbolcuları Yunusemre Hazırlık Turnuvasında buluştu
YEREL HABERLER Geleceğin futbolcuları Yunusemre Hazırlık ...
Cemile Aykoç kick boksta dünya şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Cemile Aykoç kick boksta dünya şampiyonu oldu
Manisa’yı ‘Anadoluyuz Biz’ projesi ile yakından tanıdılar
YEREL HABERLER Manisa’yı ‘Anadoluyuz Biz’ projesi ile yakından ...
Altın ödüllü altından kıymetli yarışma
YEREL HABERLER Altın ödüllü altından kıymetli yarışma
Akaryakıt istasyonu girişine çarpan aracın sürücüsü alkollü çıktı
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonu girişine çarpan aracın sürücüsü ...
Hafif ticari araç benzin istasyonunun girişine çarpıp takla attı: 1 yaralı Kaza yapan araçtan çıkan 2 tane ördek yavrusu jandarma ekiplerince koruma altına alındı Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç benzin istasyonunun girişine çarpıp ...
Manisa´da 19 Mayıs kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Manisa´da 19 Mayıs kutlamaları başladı
Manisa'da Gençlik Haftası etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Manisa'da Gençlik Haftası etkinlikleri başladı
Manisa’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Manisa’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Yunusemreli judocular Türkiye şampiyonasına damga vurdu
YEREL HABERLER Yunusemreli judocular Türkiye şampiyonasına damga ...
Yunusemre kuş pazarında çeşitler artıyor
YEREL HABERLER Yunusemre kuş pazarında çeşitler artıyor
Otomobil refüjde ağaca çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil refüjde ağaca çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.