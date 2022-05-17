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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehzadeler'de Fetih Mescidi restorasyonu başladı

İHA

Şehzadeler'de Fetih Mescidi restorasyonu başladı

Şehzadeler Belediyesinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle restorasyon yaparak, günümüze kazandıracağı Fetih Mescidi için çalışmalar başladı.
Şehzadeler Belediyesi, Saruhan Bey’in Manisa’da yaptırdığı ve günümüze ulaşan tek eser olan Fetih Mescidi'ni restore ederek, günümüze kazandıracak. Restorasyon için çalışmalar başladı. 2 milyon 534 bin TL’ye mal olacak çalışma hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Fetih Mescidi Saruhan Bey’in Manisa’da yaptırdığı ve günümüze ulaşan tek eserdir. Yapının kitabesi günümüze ulaşmadığından mevcut mimari özellikleri dikkate alınarak 14 yüzyılda yapıldığı kabul görmektedir. Manisa Kalesi surları içerisinde yer alan ve fethin ilk yıllarında yapıldığı düşünülen mescit yıllarca Hacet Dede Türbesi olarak adlandırılmış ve Hıdrellez günlerinde yatır olduğuna inanılarak, duvarlarına çaput bağlanmıştır. Manisa Valimiz Yaşar Karadeniz’in desteği ile Şehzadeler Belediyesi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü arasında imzalan protokol çerçevesinde belediyemizce mescidin restorasyon ihalesi yapılmış olup, restorasyonu ve çevre düzenlemesi yapılacaktır.”
Çalışmanın 2023’ün ilk çeyreğinde tamamlanmasının planlandığını ifade eden Başkan Çelik, “Saruhanbey’in Manisa’yı fethinin sembolü olan ancak yıllarca yatır olduğu düşüncesiyle duvarlarına çaput bağlanan mescit ibadete açılarak inşa edilme amacına uygun hale getirilecektir. Çevre düzenlemesinin de yapılmasıyla birlikte yıllardır kaderine terk edilen mescit aynı zamanda bulunduğu çevrenin çehresinin değişmesine de katkıda bulunacaktır. Proje çerçevesinde yaklaşık 120 metrekare alana sahip mescitte aslına uygun olarak restorasyon çalışmaları ve çevre düzenleme çalışmaları yapılacaktır. Çevre düzenlemesi çerçevesinde mescidin batısında bir adet aslına uygun çeşme ve oturma alanının yapımı gerçekleştirilecektir.” şeklinde konuştu.

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