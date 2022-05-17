Sarıgöl'e 'Böcek Şenliği'

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik "Böcekleri seviyorum doğayı koruyorum" sloganı ile etkinlik düzenlendi.

Sarıgöl Belediye Düğün Salonunda öğrencilere çizgi filmler, böcek koleksiyonları, tohum örnekleri, solucan ve meyve sebze hububat tohumları tanıtıldı. Organik tarım ve öneminin de anlatıldığı Böcek Şenliği'ne çocuklar büyük ilgi gösterdi.

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