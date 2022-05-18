Manisa'da bağımlılıkla mücadele için işbirliği protokolü

– Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ile Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Cengiz Cengisiz, hastane olarak çalışanların ve öğrencilerin madde bağımlılığı üzerine bilgi, farkındalık ve birikimlerini arttırmak adına yaptıkları çalışma çerçevesinde Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü ile işbirliği protokolü imzaladıklarını kaydetti. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Cengisiz’in makamında gerçekleştirilen işbirliği protokolü imza törenine, Manisa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serap Annette Akgür, Enstitü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Görkem Yararbaş ile Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzm. Dr. İnci Sağlam ve Manisa Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Uzm. Dr. Ümit Atman katıldı.

İşbirliği protokolündeki amaçlarının çalışanların ve öğrencilerin madde bağımlılığı üzerine bilgi, farkındalık ve birikimlerini arttırmak adına yapılacak çalışmaların çerçevesini belirlemek olduğunu kaydeden Başhekim Cengisiz, “Bağımlılıkla mücadele ulusal eylem planı çerçevesinde hastanemiz ile Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır. Ulusal ve uluslararası bilimsel alanda çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Serap Annette Akgür hocamız ve ekibinin bilimsel desteğiyle çalışmalarımız güç ve ivme kazanacaktır. Manisa’mız, çalışanlarımız ve hastanemiz adına hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.