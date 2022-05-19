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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Usturumcalı Halil Efe şehadetinin 100. yılında Selendi’de anıldı

İHA

Usturumcalı Halil Efe şehadetinin 100. yılında Selendi’de anıldı

Milli Mücadele Kahramanlarından biri olan ve Demirci Akıncıları 12. Müfreze Komutanı Usturumcalı Halil Efe şehadetinin 100. yılında, Selendi Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından 'Demirci Akıncıları ve Usturumcalı Halil Efe’yi anma etkinlikleri düzenlendi.
Selendi İlçe Gençlik Merkezi Toplantı salonunda Gördesli Makbule ve Demirci Akıncıları Adlı Roman Yazarı Serra Menekay’ın konuşmacı olarak katıldığı programla başlayan anma etkinliklerinde, Demirci Akıncıları Parti Pehlivan’nın torunu Mehmet Baskak, dedesinin İstiklal madalyası ile birlikte bir konuşma yaptı. Selendi Kaymakamlığında muhafaza edilen "Saruhan Selendi Nahiyesi 328 Tabur 3. Kısım" adına verilmiş ipek kumaştan yapılan ve Çanakkale Savaşında da kullanılan Osmanlı mirası Selendi Sancağı gün boyu sergilenerek katılımcılara tarih öğretmenleri tarafından Selendi Sancağı tarihi hakkında bilgiler verildi.
Usturumcalı Halil Efe ve Demirci Akıncıları Anma Yürüyüşü Mehter Takımının eşliğinde Hükümet Konağı önünden başlayarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanında tamamlandı. Selendi Belediyesi tarafından Usturumcalı Halil Efe isminin verildiği sokak tabelası Kaymakam Ali Yıldırım ve Belediye Başkanı Nurullah Savaş tarafından asılarak ilçede Milli Mücadele Kahramanı ölümsüzleştirildi. Usturumcalı Halil Efe’nin Şehadetinin 100. yılında Demirci Akıncıları ve Usturumcalı Halil Efe’yi Anma gününe özel konuşmalarının ardından Kur'an Tilaveti ve İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt tarafından yapılan dua ile devam eden program mehter ve semazen gösterileri, lokma ikramı ile birlikte sona erdi. Burada konuşan Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, "Düşmana karşı yürütülen mücadelelerde destanlar yazan, 17 Mayıs 1922 yılında Yunanlılara karşı yapılan Selendi Kınık muharebesinde şehit düşen, Milli Mücadele Kahramanlarından, Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı komutasındaki Kuvayi Milliye Demirci Akıncıları’nın 12. Müfreze Komutanı Usturumcalı Halil Efe’nin şehadetinin 100. yılında Demirci Akıncılarını ve Halil Efe’yi rahmetle ve şükranla anıyorum. Selendi’de şehit olan ve kabri ilçemiz Yağcı Dağında bulunan 12. Müfreze Komutanı Usturumcalı Halil Efe, her karışı kanla sulanmış vatan topraklarımız için verilen şehitlerimizi ve atalarımızın kahramanlıklarla dolu mücadelesini asla unutturmayacak, şanlı tarihimizin bir nişanı olarak bizlere ebediyen gurur yaşatacaktır. Kahramanlarımızı ve onların fedakarlıklarını unutmamak, ülkemizi her türlü tehdide karşı korumak, şanlı bayrağımızı daha da yükseklere çıkarmak bugün bizler için en büyük sorumluluktur." dedi.
Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ise konuşmasında, Demirci Akıncıları’nın 12. Müfreze Komutanı Usturumcalı Halil Efe’nin şehadetinin 100. yılında Demirci Akıncılarını ve Halil Efe’yi rahmetle ve şükranla andığını söyledi.
Programın ardından Usturumcalı Halil Efe’nin Yağcı dağında kabri ziyaret edilerek dualar edildi. Anma programına Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Gördes Kaymakamı Muhammet Özyüksel, Kula Kaymakam Refiki Abdurrahim Tomakin, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Yazar Dr. Serra Menekay, Demirci Belediye Başkan Vekili Nurullah Akgün, siyasi parti başkanları, kurum müdürleri, KulaAlaşehirSelendi ilçelerindeki gaziler, Demirci Akıncıları Derneği Başkanı Hüseyin Kıncı ve yönetimi ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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