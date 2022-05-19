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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Asker Makbule' oyunu ayakta alkışlandı

İHA

'Asker Makbule' oyunu ayakta alkışlandı

Milli Mücadele Kahramanlarından Kuvayi Milliye Demirci Akıncıları 12. Müfreze Komutanı Usturumcalı Halil Efe’nin Eşi Gördesli Makbule'nın hayatının konu edildiği 'Asker Makbule' tiyatro oyunu Manisa'nın Selendi ilçesinde sahne aldı. Yaklaşık 2 saat süren oyun izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.
Milli Mücadele şehidi Selendi Kınık Mahallesi yakınlarında Şehit düşen Usturumcalı Halil Efe'nin şahadetinin 100. yılı anma programı dolayısıyla sahnelenen Gördesli Makbule tiyatro gösterisi Selendi Gençlik Merkezinde sahne aldı. Gördes Belediyesi Tiyatro ekibinin sahne aldığı tiyatro oyununda milli mücadelede yaşananlar bire bir tiyatro oyuncuları tarafından sergilenirken seyircilerden bol bol alkış aldı.
Fahri Karakaş’ın yönetmenliğini yaptığı 'Asker Makbule' tiyatro oyununda Makbule’nin hayatından kesitlerin verildiği ve final sahnesinde şehit oluşunu anlatan oyun, yaklaşık 2 saat sahnelenirken oyuncular ayakta alkışlandı. Asker Makbule oyunu gündüz öğrencilere akşam ise halka sahnelendi. Tiyatro oyununu, Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, AK Parti Gördes İlçe Başkanı Rıza Dilcan, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

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