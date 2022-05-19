Haluk Levent, sokak köpeğiyle yere uzanarak seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA´da 19 Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı´nın 103´üncü yıl dönümü fener alayının ardından Şehzadeler ilçesinde gerçekleştirilen Haluk Levent konseri ile kutlandı. Konser öncesi alana gelen sokak köpeğine sarılan ve birlikte yere uzanarak şarkı söyleyen sanatçı, Manisalıları coşturdu.

Ahbap Derneği kurucusu müzisyen Haluk Levent, 19 Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı´nın 103´üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Manisa´da konser verdi. Konser öncesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi çağrısı ile geniş katılımlı fener alayı düzenlendi. Şehzadeler ilçesinde Tarihi Sultan Camii önünde başlayan ve konserin düzenlendiği Cumhuriyet Meydanı´nda son bulan yürüyüşe yaklaşık 5 bin Manisalı katıldı. Kalabalık, meşalelerle İzmir ve Doğu caddelerini takip ederek meydana gelirken renkli görüntüler oluştu.

KÖPEK İLE YERE UZANIP ŞARKI SÖYLEDİ

Yürüyüşün ardından meydanı dolduran kalabalık, Haluk Levent konseri ile 19 Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı´nın 103´üncü yıl dönümü coşkusunu yaşadı. Levent, şarkıları, türküleri ve sahne şovuyla hayranlarını mest etti. Konser alanına gelen sokak köpeğine sarılarak, köpekle birlikte yere uzanan ve hayranlarının içine dalan Haluk Levent, Manisalılara unutulmaz bir gece yaşattı. DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-05-19 23:19:44



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