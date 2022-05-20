Alaşehir'de atıl binalar hizmete kazandırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alaşehir'de atıl binalar hizmete kazandırıldı

İHA

Alaşehir'de atıl binalar hizmete kazandırıldı

Manisa'nın Alaşehir Belediyesi tarafından atıl durumdaki binalar bakım onarım ve restorasyonu tamamlanarak hizmete kazandırıldı.
Alaşehir Belediyesi, atıl durumdaki binaları bakım, onarım ve restorasyonlarını tamamlayarak yeni hizmet binaları olarak kazandırdı. İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan eski düğün salonunun bakımlarını yapan Alaşehir Belediyesi çok amaçlı etkinlik salonuna dönüştürüldü. Ayrıca Alaşehir Belediyesi, Cumhuriyet Parkı’nda bulunan ve atıl durumdaki 543 metrekare terası ile toplamda 2 bin 176 metrekare kullanım alanı olan yarım olimpik kapalı yüzme havuzunu da bakımlarını yaparak hizmete açtı. 2.10 , 1.80 ve 1.10 metre derinliklerde havuzların bulunduğu yarım olimpik yüzme havuzu haftanın 3 günü kadınlara, 3 günü erkeklere hizmet verecek. Öte yandan hizmete açılan yarım olimpik havuza 19251926 yıllarında Alaşehir Belediye Başkanlığı yapan Akif Öztürk Mütevellioğlu’nun adı verildi.
Açılış törenlerinde konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "İlk hedefimiz atıl duruma bulunan tesislerimizi bakım ve restorasyonlarını yaparak, kullanıma açacağız, bir taraftan da yeni yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Atamız Cumhuriyeti kurduğunda gençlere güveniyordu. Cumhuriyetimizi ne polise, ne askere emanet etti. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek, yüceltecek ve koruyacak olan gençler sizlersiniz demişti. Bizim de hedefimiz hem ilmen, beyinen ve fiziken, ruhen sağlıklı gençler yetiştirerek, o gençlerin ileride cumhuriyetimize sahip çıkmasını istiyoruz. Burada yetişecek gençlerin fiziken, aklen, ruhen, bedenen sağlıklı gençler yetiştirmesi dolayısıyla çok amaçlı bir etkinlik alanını açıyoruz. Burası atıl bir düğün salonuydu, bundan böyle burada her türlü etkinlikler yapılabilecek. Biz de burada sağlıklı gençler yetiştireceğiz. Atıl durumda olan kapalı yüzme havuzumuzun restorasyonunu yaptık. Bir çok kurslarla gençliğe değer vermeye onların beyinlerindeki boşlukları sporla , bilimle buluşturmaya devam ediyoruz ve edeceğiz” dedi.
Açılışlarda Kemaliye, Yörük Türkmen Efeler Derneği Halk Oyunları ekibi Yörük Ali Cumaovası, Çökertme, Kerimoğlu, Muğla Kadıoğlu Zeybeği oyunlarını sergilerlerken, Azerbaycan Halk Oyunları ekipleri de kendilerine özgü halk oyunlarını sergilediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TIR´ın altında kalan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER TIR´ın altında kalan motosikletin sürücüsü ağır ...
Haluk Levent, sokak köpeğiyle yere uzanarak seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu
YEREL HABERLER Haluk Levent, sokak köpeğiyle yere uzanarak ...
Haluk Levent Manisalıları coşturdu Sahne ile seyircilerin arasındaki boşluğa kızan Haluk Levent soluğu seyircilerin arasında aldı
YEREL HABERLER Haluk Levent Manisalıları coşturdu Sahne ile ...
Turgutlu’da Şampiyon Yıldız Spor Kulübü
YEREL HABERLER Turgutlu’da Şampiyon Yıldız Spor Kulübü
Boğulan ikizler, okuldan yaylaya dönerken serinlemek için gölete girmiş (2)
YEREL HABERLER Boğulan ikizler, okuldan yaylaya dönerken serinlemek ...
Gölette hayatlarını kaybeden ikiz kardeşler yan yana defnedildi
YEREL HABERLER Gölette hayatlarını kaybeden ikiz kardeşler yan yana ...
Manisa'da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Manisa'da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu
20 TL'lik kazı kazan kuponu ile 1 milyon TL kazandı
YEREL HABERLER 20 TL'lik kazı kazan kuponu ile 1 milyon TL kazandı
Manisa’da bayram coşkusu Atatürk Kent Park’ta devam etti
YEREL HABERLER Manisa’da bayram coşkusu Atatürk Kent Park’ta devam ...
Manisa'da üniversite öğretim üyesi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Manisa'da üniversite öğretim üyesi evinde ölü bulundu
Bayram coşkusu Atatürk Kent Park’ta devam etti
YEREL HABERLER Bayram coşkusu Atatürk Kent Park’ta devam etti
Boğulan ikizler, okuldan yaylaya dönerken serinlemek için gölete girmiş
YEREL HABERLER Boğulan ikizler, okuldan yaylaya dönerken serinlemek ...
MASKİ, gelecek nesillere yatırım yapıyor
YEREL HABERLER MASKİ, gelecek nesillere yatırım yapıyor
Manisa ilçelerinde 19 Mayıs kutlamaları
YEREL HABERLER Manisa ilçelerinde 19 Mayıs kutlamaları
Şehzadeler Belediyesi 27 kilometre daha ova yolunu bakımı yaptı
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesi 27 kilometre daha ova yolunu ...
Manisa TSO'dan 19 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Manisa TSO'dan 19 Mayıs kutlaması
Mescidin gece bekçisi, ilk görev gününde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mescidin gece bekçisi, ilk görev gününde hayatını ...
Gece bekçisi tartışma sonrası fenalaşarak öldü
YEREL HABERLER Gece bekçisi tartışma sonrası fenalaşarak öldü
'Hayat Pazende' defilesinde ay yıldızlı kıyafete ilgi
YEREL HABERLER 'Hayat Pazende' defilesinde ay yıldızlı kıyafete ilgi
Manisa’yı 19 Mayıs coşkusu sardı Yaklaşık 2 yıllık pandemi sürecinin ardından yeniden kutlanmaya başlayan milli bayramlarda vatandaşlar büyük coşku yaşadı
YEREL HABERLER Manisa’yı 19 Mayıs coşkusu sardı Yaklaşık 2 yıllık ...
Salihli’de 103. yıl kupaları sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Salihli’de 103. yıl kupaları sahiplerini buldu
Başkan Ergün, TBB Encümen Üyeliğine seçildi
YEREL HABERLER Başkan Ergün, TBB Encümen Üyeliğine seçildi
Başkan Akın saha çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Akın saha çalışmalarını yerinde inceledi
Manisa'da 100. yıla özel pazen defilesi Kent Müzesi'nde “Hayat Pazende” adlı defile düzenlendi
YEREL HABERLER Manisa'da 100. yıla özel pazen defilesi Kent ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.