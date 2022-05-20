Şehzadeler'in gökyüzü uçurtmalarla renklendi Şehzadeler ilçe Milli Eğitim Müdürü Gencay: ”Amacımız her yerde eğitim”

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Ahmet Ferit Giritligil İlkokulu tarafından ‘Uçurtma Şenliği' gerçekleştirildi. Birbirinden renkli uçurtmalar gökyüzünde görsel şölen sunarken, uçurtmasını en yükseğe havalandıran öğrenci ödüllendirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağı Çobanisa Mahallesi Stadyumunda gerçekleştirilen Uçurtma Şenliğine Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdür Vekili Orhan Çelik, Aşağı Çobanisa Mahallesi Muhtarı Yahya Yüksel, Ahmet Ferit Giritligil İlkokulu Müdürü Zekai Şahin, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Şenlik öncesinde sahada törene katılan protokol üyeleri futbol antrenmanı yapan öğrenciler ile penaltı atışı gerçekleştirdi.

Çocuklar hazırladıkları çeşitli renk ve resimlerle süsledikleri uçurtmalarla, yemyeşil futbol sahasında görsel bir şölen oluşturdu. Törene katılan protokol üyeleri de çocuklarla birlikte uçurtma uçururken, yapılan uçurtma şenliğinde okul öğrencilerinden Mehmet Turan Altaş, uçurtmasını en yükseğe kadar çıkarmasıyla birinci seçildi ve hediyesini Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara'nın elinden aldı.

Törende açıklama yapan Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, “İlçemizdeki okullarda benzer etkinlikler yapılmaktadır. Bu tür etkinlikler, öğrenci, veli ve öğretmenler arasında kaynaşmaları arttırmaktadır. Amacımız, her yerde eğitim vermektir. Bu tür etkinliklere büyük önem veriyoruz, artarak devam ettireceğiz.” dedi.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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