Başkan Çelik Azerbaycan Halk Dansları Grubunu misafir etti

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi’nin hafta sonu düzenleyeceği Çocuk Şenliklerine katılmak üzere Manisa’ya gelen kardeş ülke Azerbaycan'ın Aysel Halk Dansları Grubu üyelerini misafir etti.

Kardeş ülke Azerbaycan'ın Bakü şehrinde faaliyet gösteren ve uluslararası festivallerde de sahne alan Aysel Halk Dansları Grubunun üyeleri, Şehzadeler Belediyesi’nin hafta sonu düzenleyeceği Çocuk Şenliklerine katılmak üzere Şehzadeler Belediyesi’nin misafiri olarak Manisa'ya geldi. 27 kişilik grubun üyeleri, Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şentürk Hoşgül ve yönetim kurulu ile birlikte Başkan Ömer Faruk Çelik'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Çelik “Şehzadeler Belediyesi’nde evinizde sizleri misafir etmekten mutluluk duyuyorum. Biz iki devlet bir milletin vücut bulmuş haliyiz. Azerbaycan’da kardeşlerimizin ayağına diken batsa bizim burada canımız yanar. Biz böyle görüyoruz. O yüzden de can Azerbaycan’dan kardeşlerimizi Şehzadelerimizde , ülkemizde misafir etmek bizi ayrıca mutlu ediyor” diye konuştu.

Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şentürk Hoşgül ise misafirperverlikleri için Başkan Çelik’e teşekkür ederek “Grubumuzu Manisa’da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Amacımız kültürümüzü Manisa’mızdaki insanlarımıza tanıtmak, kaynaşmak ve gelecek nesillere bunu aktarmak. Aysel Halk Dansları Grubumuz gösterilerini hemşehrilerimiz için sergileyecekler. Başkanımız Ömer Faruk Çelik ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretin ardından misafirlere şehrin tarihi ve kültürel yerleri de gezdirildi. Başkan Hoşgül, Başkan Yardımcısı Azer Hangül, Kültür İşlerinden Alik Aliyev ve Kadın Kollarından Özlem Hoşgül'ün eşilik ettiği gezilerde misafirler keyifli vakit geçirdi. Kardeş ülkeden gelen grup üyeleri, Başkan Çelik’e teşekkür ettiler.

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