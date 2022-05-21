Manisa’da Azerbaycan rüzgarı Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenliklerine katılan Azerbaycan Halk Dansları Topluluğu ‘Aysel’in üyeleri performanslarıyla göz doldurdu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa’da Azerbaycan halk danslarının rüzgarı esti. Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Çocuk Festivali’ne katılan Azerbaycan Halk Dansları Topluluğu ‘Aysel’in üyeleri performanslarıyla göz doldururken başta çocuklar olmak üzere Manisalılar halk oyunlarını dikkatle izledi.

Şehzadeler Belediyesi’nin Cumhuriyet Meydanında düzenlediği Açık Hava Çocuk Festivali’ne katılmak üzere Manisa’ya gelen kardeş ülke Azerbaycan'ın Aysel Halk Dansları Grubu üyeleri performanslarıyla göz doldurdu.

Festival için Manisa’ya gelen Azerbaycan'ın Aysel Halk Dansları Grubu üyeleri yaptığı açılış gösterileriyle doldurdu. Çocukların ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri kardeş ülkenin halk oyunları gösterileri büyük beğeni topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.