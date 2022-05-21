Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç devrildi: 4 yaralı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yolun sağ tarafında devrildi. Kazada araç sürücüsü, eşi ve 2 çocuğu olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Akselendi Mahallesinde AkhisarGölmarmara Karayolunda 20 Mayıs akşamı saat 21.00 sıralarında A.F.Ç. (E36) idaresindeki 34 KJ 5066 plakalı otomobille seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağına devrilerek kaza meydana geldi. Tek taraflı kazada araç sürücüsü A.F.Ç., eşi K.Ç. (K36) ve çocukları B.Ç.(K6) ile İ.Ç.(K4) hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine giden ambulansla hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.

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