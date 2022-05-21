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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karnından 3 kiloluk kitle çıkartıldı

DHA

Karnından 3 kiloluk kitle çıkartıldı


Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, nefes darlığı nedeniyle devlet hastanesine başvuran Bilsen Sinik'in (57) karnından ameliyatla 20 santim çapında 3 kilo ağırlığında kitle çıkartıldı.
Turgutlu'da 2 yıldır sürekli şişen karnı nedeniyle nefes alıp vermekte zorluk çeken Bilsen Sinik, İlçe Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Başhekimi Opr. Dr. Murat Özşahin tarafından yapılan tetkikler sonucunda Sinik'in karnında şişmeye neden olan kist hidatik tespit edildi. Sürekli büyüyerek karaciğer, böbrek, diyafram ve ana damarlara baskı yapan kistin ameliyatla alınmasına karar verildi. Opr. Dr. Murat Özşahin ve ekibi tarafından 2 saat süren ameliyatla Sinik'in karnındaki 20 santim çapında, 3 kilo ağırlığındaki kitle alındı. Aynı ameliyatta Sinik'in rahmi de alındı.
Kitlenin 3 sene önce endoskopi olurken fark edildiğini belirten Bilsen Sinik, "Ameliyatın ardından sağlığıma kavuştum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Ağrım da yok. 57 yaşındayım, ben dünyaya yeni geldim. Nefes alamıyordum, yatamıyordum" dedi.
'KÜÇÜK BİR KİST OLSA BİLE HEMEN KADIN DOĞUMA GİDİN'
Turgutlu devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Murat Özşahin ise, "Hastamız 1015 gün önce bize başvurdu, nefes darlığı vardı. Kitle olduğu kendisine söylenmiş. Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendirilmiş. Yoğunluktan dolayı orada ameliyatı yapılmadan bir şekilde bize ulaştı. Filmlerine baktık, tetkikler istedik. İyi huylu kiste benziyordu. Bu amaçla ameliyatımızı planladık. 1,52 saatlik ameliyatla teyzemizin kistini çıkardık. Onun beraberinde 'sıkıntı çıkarmasın' diye rahmini de aldık. Teyzemiz rahatladı, nefes darlığı geçti. Ağrıları da yok. Kendisini taburcu edeceğiz. Buradan çıkacak sonuç; küçük bir kist olsa bile hemen kadın doğum doktoruna gidin, ertelemeyin, tedavisini yaptırın. Beklemeyin, beklerseniz, kist büyür, ameliyat zorlaşır, kanser riski artar. Kadın doğum kontrollerimizi aksatmayalım. Belli bir noktaya gelince işler zorlaşıyor. Kist bulunduğu mutlaka takip ettirsinler" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2022-05-21 15:29:15

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