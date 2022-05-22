Düğün öncesi sağdıçlardan damada görülmemiş şaka İple araba çeken damat, önce tatlı yedi, ardından acı biber, üstüne bir de hortumla ıslattılar Damat Mehmet Arslantaş, “Yandım. Düğün zor iş” diyerek arkadaşlarına sitem etti

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Kıran Mahallesi’nde sağdıçlar düğün öncesi damada görülmemiş bir şaka hazırladı. İple araba çeken damat, daha sonra baklava, ardından da acı biber yedi. Bir de üstüne suyla ıslatılan damat Mehmet Arslantaş, "Yandım. Düğün zor iş" diyerek arkadaşlarına sitem etti.

Kıran Mahallesi’nde CansuMehmet Arslantaş çifti düğün için saatleri sayarken sağdıçlar tarafından damada çeşitli şakalar hazırlandı. Düğün öncesi iple araba çekmesi istenen damat Mehmet Arslantaş, ilk denemede başarılı olamayınca yine arkadaşlarından yardım alarak arabayı çekmeyi başardı. Bununla da kalmayan ‘damat şakası’ içi su dolu kova içindeki elmanın ağızla alınmasıyla devam etti. Damat Arslantaş, içi su dolu kovaya başını sokarak elmayı ağzıyla çıkarmayı başardı. Sonrasında damat Arslantaş’a önce baklava yediren sağdıçlar, ardından da acı biber yedirdi. Yediği biber nedeniyle yanan damat Arslantaş, arkadaşları tarafından hortumla ıslatıldı. Damat Arslantaş, “Yandım. Düğün zor iş” diyerek arkadaşlarına sitem etti.

Düğün eğlencesi sonrası CansuMehmet Arslantaş çifti, Gördes Belediye Kültür Sarayı'nda düzenlenen törenle evlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.