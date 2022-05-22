Güzelköy MASKİ ile daha güzelleşiyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy mahallesinde idare tarafından yapılan altyapı çalışmalarının ardından incelemelerde bulundu.

MASKİ Genel Müdürlüğü, büyük altyapı yatırımlarına devam ediyor. Bu çerçevede, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesinde 9 kilometrelik içme suyu, yaklaşık 5 kilometrelik kanalizasyon hattı ile 500 metrelik yağmur suyu hattı çalışmaları tamamlandı. Toplamda 25 bin metrekare olacak kilit parke taşı döşeme imalatları da sürüyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir mahalleye bir ziyaret gerçekleştirerek, yetkili personel ile birlikte mahalle muhtarı Arif Akbulut ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Mahalleye yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir sokaklarda da inceleme yaptı.

Güzelköy mahallesine yapılan yatırım hakkında bilgi veren Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Şehzadeler ilçemizin adı gibi güzel mahallelerinden biri olan Güzelköy’de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları ile önemli bir yatırım hayata geçiriyoruz. Altyapı işleri tamamlandı. Üstyapı işleri de aksamadan devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında bu bölgenin de çehresi değişecek. Güzelköy adı gibi daha güzelleşecek” ifadelerini kullandı.

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