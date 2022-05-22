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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şampiyon takımın altyapı seçmeleri büyük ilgi gördü

İHA

Şampiyon takımın altyapı seçmeleri büyük ilgi gördü

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, altyapı seçmelerini Tarık Almış Spor Salonu’nda gerçekleştirdi. Sezonu çifte kupayla kapatan Manisa BBSK’nın altyapısına girebilmek için 150 sporcu adayı ter döktü.
Manisa’da basketbolun sevilmesi ve tanınırlığının artırılmasında Manisa BBSK’nın büyük rolü bulunuyor. 5 yıldır büyük emekler verilen oluşum ile ING Basketbol Süper Ligi’ne doğrudan yükselme başarısı gösterildi. Sezon içinde çığ gibi büyüyen taraftar kitlesi yapılan altyapı seçmelerine de yansıdı. 150 sporcu adayı Manisa BBSK çatısı altında ter dökmek için birbirleriyle tatlı bir rekabet içine girdi. 2006 ile 2012 doğumlu çocuklar arasında yapılan seçmelere aileler de büyük ilgi gösterdi. Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan’ın da takip ettiği seçmelerde görülen olumlu hava, A Takımın Süper Lig’e yükselme başarısının tüm şehre farklı bir hava kattığını da ortaya koydu. Seçmelere katılan çocuklar da basketbolu çok sevdiklerini ve Manisa BBSK’nın Süper Lig’e yükselmesinin kendilerini daha da motive ettiğini belirtti.
Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan seçmeler esnasında yaptığı açıklamalarda, “Hedefimiz A Takım bazında Süper Lig’e çıkmaktı. Bu hedefimize ulaştık. Ama nihai hedefimiz Manisalı gençlerin basketbola ilgisini çekmek. Bu bizim takımın en önemli misyonlarından birisi. Şimdi Süper Lig’e yükselmemizle birlikte şehir de oluşan olumlu hava her sezon yaptığımız altyapı seçmelerine de yansıdı. Gerek ailelerin katılımı, gerekse çocukların ilgisi bizi mutlu etti. 6 yaş grubu arasında hocalarımız tarafından bir değerlendirme yapılacak. Başarılı gördüğümüz çocuklarımızı, yaş grubuna göre yarışmacı takımlarımızın arasına alacağız. Bu takıma seçilememek dünyanın sonu değil. Spor okullarımız ile birlikte diğer çocuklarımızı da bu parkeye çıkaracağız. Manisalı ailelerin basketbola pozitif bir bakış açısı var. Çocuklarının da bu sporla iç içe olmasını istiyorlar. 5 yıldır bu takım var ama Süper Lig farklı bir boyut kazandırdı. Seneye Anadolu Efes’in Fenerbahçe’nin, Galatasaray’ın Manisa’yla mücadele edeceği öğrenilince ilgide bir sıçrama oldu. Bu da bizi oldukça mutlu ediyor. İnşallah artarak devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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