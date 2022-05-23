Manisa’da dengesini kaybeden çiftçi dereye düştü

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Manisa’nın Salihli ilçesinde tarlasına su götürmek için arazide keşif yapan çiftçi, 10 metre yükseklikten düştüğü dereden itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Salihli’nin Allahdiyen Mahallesi’nde çiftçilik yapan 54 yaşındaki çiftçi Zekeriya Kaya, tarlasına su götürebilmek için arazide keşif yapmaya başladı. Bu sırada 10 metre yükseklikten Şeytan Deresine düşen çiftçi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Derenin içinde mahsur kalan ve yaralanan Kaya, ekiplerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralı Çiftçi Kaya’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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