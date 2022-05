Şehzadeler’e Bosna-Hersek’ten kardeş ziyareti

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediyenin yurt dışındaki tek kardeş belediyesi olan BosnaHersek’in Donji Vakuf şehrinin Belediye Başkanı Huso Susiç ve beraberindeki heyeti, Şehzadeler Belediyesi’nde misafir etti. Heyeti iki gün boyunca Şehzadelerde ağırlayarak, çeşitli görüşmeler yapacaklarını ifade eden Başkan Çelik, ilk görüşmeyi de Manisa’daki turizm acentelerinin temsilcileri ile bir araya gelerek yaptıklarını söyledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, çeşitli temaslarda ulunmak üzere Şehzadeler'e gelen belediyenin yurt dışındaki tek kardeş belediyesi olan BosnaHersek’in Donji Vakuf şehrinin Belediye Başkanı Huso Susiç ve beraberindeki heyeti, Şehzadeler Belediyesi’nde misafir etti.

Ziyarete ilişkin konuşan Başkan Çelik şöyle dedi: “BosnaHersek Donji Vakuf Belediye Başkanı Huso Susiç Heyetiyle birlikte bizleri ziyarete geldiler. Değerli başkanıma teşrifleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi Şehzadeler Belediyemizin yurtdışındaki tek kardeş belediyesi Donji Vakuf Belediyesi’dir. Bugüne kadar biz de çeşitli etkinlikler vasıtasıyla, Ayvaz Dede Şenlikleri vesilesiyle ziyaretlerde bulunduk. Bir takım katkılarımız da oldu. Arkadaşlarımız onların da açılışlarında bulundu. Çok değerli başkanım da bugün bizleri ziyarete geldiler. Ziyaretlerinden çok büyük mutluluk duydum. İnşallah iki gün boyunca hem şehrimizi gezdirecek hem bir takım görüşmelerde bulunacağız. Bugün sabah şehrimizdeki turizm acentelerinin temsilcileri ile toplantı yaptık. İnşallah dolu dolu iki günü birlikte geçirmiş olacağız.”



“Kendimi kardeşlerimin arasında hissediyorum”

BosnaHersek Donji Vakuf Belediye Başkanı Huso Susiç ise, “Değerli başkanıma davetleri için teşekkür ediyorum. Burada kendimi kardeşlerimin arasında hissediyorum. Sizleri de bir an önce Ayvaz Dede’nin topraklarına davet ediyorum” dedi. Ziyaretin anısına her iki belediye başkanı da şehirlerini temsil eden hediyeler verdi.



İlk görüşme turizm acenteleri temsilcileriyle oldu

Şehzadelere misafir olan Donji Vakuf Belediye Başkanı Huso Susiç ve beraberindeki heyet, programlarının ilk görüşmesini Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ile birlikte Manisa’daki turizm acentelerinin temsilcileri ile bir araya gelerek yaptı. Bosna Hersek ve Manisa arasında bağların daha da güçlenmesi ve turizmin gelişmesi noktasında 'Şehzadeler'den Donji Vakuf'a Gönül Köprüsü' adıyla gerçekleştirilen toplantıya ilişkin bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Toplantımızdaki amaç; Donji Vakuf Belediye Başkanı Huso Susiç ve beraberindeki heyeti Bosna Hersek’i ve Donji Vakuf'u tanıtacaklar. Şehrimizden Balkanlara turistik geziye gidenlerin Bosna Hersek ve Donji Vakuf’u tercih etmesini istiyorlar. Oraların gezip görülecek çok tarihi yeri var. Biz Evladı Fatihan olarak görüyoruz Balkanları, Bosna Hersek’i. Ecdadımız Osmanlının sayısız eseri var oralarda. Coğrafi olarak da yeşili, doğası çok güzel. İnsanları bizleri çok seviyorlar. Her evde, iş yerinde Türk bayrağını görmeniz mümkün. Turistik gezilerinde oraları tercih edenler hem mutlu olacak hem ekonomik olarak diğer turlardan daha uygun olacak hem de oraların ekonomisine ciddi bir katkı olacak.” dedi.

Görüşmede daha sonra konuk belediye başkanı Huso Susiç Bosna Hersek ve şehrini tanıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.