Turgutlu Belediyespor’da kupa sevinci

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutlu Belediyespor’da kupa sevinci

İHA

Turgutlu Belediyespor’da kupa sevinci

Manisa’da düzenlenen Türkiye Kulüpler Takım Satranç Şampiyonası Manisa İl Yarışmaları'nda şampiyonluk ve ikincilik başarıları olan Turgutlu Belediyesporlu genç sporcular, sevinçlerini Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz ile paylaştı.
Manisa’da düzenlenen Kulüpler Satranç İl Turnuvası, Manisa U18 Kızlar Şampiyonası, Manisa U18 Genel Satranç Turnuvası’nda mücadele ederek satranç takımları kategorilerinde şampiyonluk ve ikincilik başarıları olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Turgutlu Belediyesporlu sporcular, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz’ı ziyaret etti. Üç kulvarda yarışan sporcular ziyaretin sonunda ise kupalarını, Turgutlu Belediyesine teslim etti.
Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, “Manisa’mızda satranç alanında başarılı bir performans göstererek kupalarını kaldıran ve bizlere bu büyük sevinci yaşatan gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Turgutlu Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza desteklerimiz devam edecek.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisalı kuaförlere hem eğitim hem görsel şov
YEREL HABERLER Manisalı kuaförlere hem eğitim hem görsel şov
Şehzadeler’e Bosna-Hersek’ten kardeş ziyareti
YEREL HABERLER Şehzadeler’e Bosna-Hersek’ten kardeş ziyareti
Başkan Çerçi bir sözünü daha yerine getiriyor
YEREL HABERLER Başkan Çerçi bir sözünü daha yerine getiriyor
Salihli’de şehit kardeşi dünya evine girdi
YEREL HABERLER Salihli’de şehit kardeşi dünya evine girdi
Manisa’da iki ayrı kaza: 4 yaralı
YEREL HABERLER Manisa’da iki ayrı kaza: 4 yaralı
Manisa FK'da Savut bir kez daha ayrıldı
YEREL HABERLER Manisa FK'da Savut bir kez daha ayrıldı
Mahalle muhtarından Başkan Çelik’e övgü
YEREL HABERLER Mahalle muhtarından Başkan Çelik’e övgü
Atatürk Evi restorasyonunda sona doğru
YEREL HABERLER Atatürk Evi restorasyonunda sona doğru
Manisalı sporcu Özlem Işık, İzmir’de kürsüde yer aldı
YEREL HABERLER Manisalı sporcu Özlem Işık, İzmir’de kürsüde yer aldı
Şehzadeler Belediyesi Sancaklıbozköy’de 27. Kiraz Festivali düzenledi
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesi Sancaklıbozköy’de 27. Kiraz ...
Salihli’de ‘Aşk-ı Bahar’ konseri
YEREL HABERLER Salihli’de ‘Aşk-ı Bahar’ konseri
Şüphe üzerine durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı
Dereye düşen çiftçi kurtarıldı
YEREL HABERLER Dereye düşen çiftçi kurtarıldı
Ortaokul öğrencileri İspanya yolcusu
YEREL HABERLER Ortaokul öğrencileri İspanya yolcusu
Evde düşen yaşlı kadının imdadına itfaiye ve sağlık ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Evde düşen yaşlı kadının imdadına itfaiye ve sağlık ...
Manisa’da dengesini kaybeden çiftçi dereye düştü
YEREL HABERLER Manisa’da dengesini kaybeden çiftçi dereye düştü
Aerobik Cimnastik CimnastLig 1. hafta müsabakaları Manisa’da yapıldı
YEREL HABERLER Aerobik Cimnastik CimnastLig 1. hafta müsabakaları ...
Modifiye araçlar Ortaköy’de görücüye çıktı
YEREL HABERLER Modifiye araçlar Ortaköy’de görücüye çıktı
Sarıgöl'de yağmur duası yapıldı
YEREL HABERLER Sarıgöl'de yağmur duası yapıldı
Şampiyon takımın altyapı seçmeleri büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Şampiyon takımın altyapı seçmeleri büyük ilgi gördü
Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar'a prestij cadde kazandırdı
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar'a prestij cadde ...
Okul sporları futbol yıldızlar kız ve erkek Türkiye şampiyonası Manisa’da başladı
YEREL HABERLER Okul sporları futbol yıldızlar kız ve erkek Türkiye ...
Güzelköy MASKİ ile daha güzelleşiyor
YEREL HABERLER Güzelköy MASKİ ile daha güzelleşiyor
Düğün öncesi sağdıçlardan damada görülmemiş şaka İple araba çeken damat, önce tatlı yedi, ardından acı biber, üstüne bir de hortumla ıslattılar Damat Mehmet Arslantaş, “Yandım. Düğün zor iş” diyerek arkadaşlarına sitem etti
YEREL HABERLER Düğün öncesi sağdıçlardan damada görülmemiş şaka İple ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.