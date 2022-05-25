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Yunusemre Belediyesinden Barbaros Mahallesi’nde yol çalışması

İHA

Yunusemre Belediyesinden Barbaros Mahallesi’nde yol çalışması

Yunusemre Belediyesi, Barbaros Mahallesi 4474 ve 4476 Sokakta altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda tamirat çalışması başlattı.
Yunusemre Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği yol, kaldırım yapım ve tamirat çalışmaları ile vatandaşlarının hayatını kolaylaştırıyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Barbaros Mahallesi 4474 ve 4476 Sokakta yaşayan vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalışma gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalar mahalle sakinleri tarafından memnuniyet ile karşılanırken, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Barbaros Mahallemizde altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların kazınarak tekrar yapılması için çalışma başlattık. Ekiplerimiz 4474 ve 4476 sokakta çalışıyor. Sezon boyunca yoğun bir program çerçevesinde ilçemizde ihtiyaç olan her yere bu hizmeti götüreceğiz.”
Hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.

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