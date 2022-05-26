Salihli’den hentbol milli takım kampına 4 oyuncu

Manisa’nın Salihli ilçesindeki 1922 Salihli Gençlik Ve Spor Kulübü’nden 4 oyuncu, U16 Hentbol Milli Takım kampına davet edildi. Hentbol Milli Takım kampına oyuncu davet edilmesiyle Salihli’de bir ilk gerçekleşmiş oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonu, 20062007 doğumlu erkek hentbol milli takımı için Ankara’da düzenleyeceği 1.Grup kamp kadrosunu açıkladı. 2 etap halinde düzenlenecek kamp programına farklı kulüplerden sporcular katılıp ter dökecek. 13 Haziran tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan kampa 1922 Salihli Gençlik Ve Spor Kulübü sporcuları Mehmet Ayaz, Oğuzhan Gümüş, Serdar Melih Saltık ve Egehan Yenilmez davet edildi.

Milli takıma 4 oyuncunun davet edilerek Salihli’de hentbol için bir ilk gerçekleştiğini belirten İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz “Hentbol U16 Milli takım 1. Grup kampına ilk kez Salihli’den 4 oyuncu davet edildi. Bize bu gururu yaşatan sporcularımızı ve Antrenörümüz Yasin Nişli’yi tebrik eder başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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