MHP’den CHP’nin iddialarına belgelerle cevap

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi, ormanlık alanın ortasındaki parseli eko turizm alanına çevirmek için yaptığı imar planı değişikliği kararının iptali için CHP’nin konuyu mahkemeye taşımasının ardından arazinin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün kızı Merve Ergün’e ait olduğunun ortaya çıkmasıyla başlayan tartışmaya MHP Manisa İl Başkanı ve MHP Yunusemre İlçe Başkanı da dahil oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından eko turizm alanı olarak imar değişikliğine gidilen arazinin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün kızı Merve Ergün’e ait olduğunun ortaya çıkmasıyla başlayan süreçte CHP Manisa İl Teşkilatı bugün Manisa Adliyesinde Başkan Ergün hakkında suç duyurusunda bulunurken, MHP Manisa İl Başkanlığı ve Yunusemre İlçe Başkanlığı yaptığı açıklamada, imar değişikliği onayında CHP’lilerin de imzası olduğunu ve kararın oybirliğiyle alınmasına rağmen araziyi Cengiz Ergün’ün kızının satın almasıyla dava açıldığını söyledi.

CHP’nin Manisa Büyükşehir Belediyesi hakkında yaptığı açıklamalara CHP’li Saruhanlı Belediyesinden örnek vererek cevap veren MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, “CHP Yunusemre İlçe Başkanının Manisa Büyükşehir Belediyemiz hakkında açıklamaları oldu. Kimlerle ittifak halinde oldukları bile şaibeli olan, her demeçlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesini kazanacaklarını söyleyen CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban’a soruyorum Manisa Büyükşehir Belediyesini 3 dönemdir niye kazanamıyorsunuz. 2019 seçimlerinde kendi bünyenizden aday bile bulamayıp ittifak ortağınızın adayını aday gösterdiniz. Dün olduğu gibi bugün ve yarında Manisalılara en güzel hizmetleri biz vereceğiz. Yolsuzlukla itham ettikleri Büyükşehir Belediye Başkanımıza karşı ithamlar CHP’li Saruhanlı Belediyesinin yolsuzluklarını sağır sultan duydu. Sayın Balaban önce Zeki Bilgin’e bir baksın. Zeki Bilgin’in yolsuzluk yaptığıyla ilgili Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma için İçişleri Bakanlığından izin istedi ve İçişleri Bakanlığı 280 ton hurdayı ihalesiz bir şekilde 280 bin TL’ye sattığı ve bu parayı belediye hesabına yatırmadığı tespit edildi. Sayın Balaban neden Zeki Bilgin ile ilgili bir işlem yapmıyorsunuz? Öyle Saruhanlı’ya gidip HDP’lilerle oynaşmakla bu yolsuzlukları kapatamazsınız, büyükşehir belediyemize vurmakla da bunu yapamazsınız. Helalleşmek babında konuştuklarını ilk önce Saruhanlı Belediye Başkanınızla yapmanız gerekli.” dedi.



“Alınan kararın temelinde CHP meclis üyelerinin de tamamının imzası vardır”

Elindeki meclis kararları ve belgelerle CHP’nin açıklamalarına cevap veren MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar ise, “Cumhuriyet Halk Partisi Yunusemre İlçe Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklaması üzerine kamuoyunu aydınlatma gereği ortaya çıkmıştır. Yalan yanlış bilgi ve belgelerle Hem MHP Büyükşehir Belediye Başkanımızı hem de MHP meclis üyelerini ve Cumhur ittifakını töhmet altında bırakmaya çalışan beyhude çabaları gülerek izlemekteyiz. Neye evet neye hayır dediklerini bilmeyen; siyasetten, teknik bilgi ve birikimden uzak, bir Avukatın ağzına yakışmayacak basitlik ve cahillikteki açıklamalar ne hukuka ne de insani değerlere yakışmamaktadır. Öncelikle bahsi geçen alanla ilgili olarak dava açtıkları plana kendilerinin de evet dediklerini unutmuşlardır. Hatta sayın ilçe başkanının ilçesinden seçilen Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mimar Anıl Ceylan’ın dava gerekçeleriyle benzer gerekçelerle yaptığı itirazı Büyükşehir Belediye Meclisinde CHP’li meclis üyelerinin oylarıyla ‘itirazın kanuni dayanaktan yoksun olduğu’ nedeniyle red edilmiştir. Yani bizzat Bülent Mersinli, dava açtığı konuların yalan yanlış olduğunu kendisi de kabul etmiştir. Siyasi bir partinin, siyasi bir grubun ne karar aldığını bilemeyecek kadar yaptığı işe uzak olması, Türk Siyasi tarihi açısından bir komedidir. Hele bir Avukat olarak müvekkilinin tutarsız hareketi karşısında ‘kardeşim sen mecliste bu plana evet demişsin, bir de üstüne arkadaşımız tarafından yapılan itirazı da red etmişsin. Nasıl dava açarız?’ diye uyarmaması tirajı komiktir. Bu zihniyetin, ana muhalefetin ilçe başkanı olması ise partisi adına utanç vericidir. İlçe başkanı arkadaş, Cumhur İttifakı meclis üyelerini tarih önünde hesap verecekler diyerek sanki yapılan iş ve alınan karar yanlışmış gibi algı oluşturmaya kalkmaktadır. Ancak alınan kararın temelinde CHP meclis üyelerinin de tamamının imzası vardır.” diye konuştu.



“MHP’liye ait olunca mı sorun başlıyor?”

İmara açılan alanın Ahmet’e Mehmet’e aitken sorun olmadığını ancak MHP’li birine ait olunca mı sorunun başladığını soran Kutlar, “Yer Ahmet’e Mehmet’e aitken oy birliğiyle evet diyen zihniyet hatta kendi partilisinin itirazını da oy birliğiyle red eden zihniyet, yeri MHP’li Büyükşehir Başkanının kızı satın alınca mı dava açmaya karar veriyor, hem de aynı gerekçelerle. Gerçekten tarih önünde hesap verecek birileri varsa ne yaptığını bilmeyen CHP meclis üyesi Bülent Mersinli ve onun peşine takılan aklı evvel ilçe başkanıdır. İlçe Başkanının eline alıp salladığı Meclis kararından önce alınan; ‘Eko Turizm’ amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı onayına ilişkin meclis kararı işte buradadır, altında da CHP meclis üyelerinin tamamının imzası vardır. Yine kendi partililerinin itiraz dilekçesi de budur ve yine CHP’nin oylarıyla oybirliğiyle ret edilmiştir. Ayrıca siyasetten o kadar uzaklar ki komşu ilimiz İzmir’in CHP’li Büyükşehir Belediyesi 11.04.2022 tarih ve 424 sayılı Belediye Meclis kararıyla aynı şekilde Ekolojik Turizmin nasıl yapılacağını tarif etmiş, Orman alanları dahil Eko turizmin önünü açmıştır. Demek ki yapılan iş yasaldır ve her belediyede yapmaktadır. Siyaset akıl işidir, öngörü işidir, bilgi işidir. Bunları bünyesinde barındırmayanların şov peşinde koşanların yapacağı iş değildir ve yüce Türk milleti bunları görür, değerlendirir ve oyunu kullanır. 3 dönemdir olduğu gibi Manisa Büyükşehir Belediyesi yine MHP belediyesi olarak kalacak ve devam edecektir. Çünkü Ana muhalefet partisinde olmayan öngörü, akıl ve siyasi kabiliyet Türk milletinde vardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Dün tamam dediklerine bugün hayır diyorlar. Bu hareketler tipik bir Cumhuriyet Halk Partisi Davranışı ben sadece gülüyorum sadece.” dedi.

MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner CHP’nin iddiaları karşısında herhangi bir karşı dava açıp açmayacaklarının sorulması üzerine ise şunları söyledi: “Ortada bir suç unsuru yok istedikleri kadar suç duyurusunda bulunsunlar bizde bu mesnetsiz açıklamalara karşı adli süreci başlatacağız. Kendi belediyelerinde olayları Saruhanlı’daki olayları herkes biliyor ama kendilerini sütten çıkmış ak kaşık zannediyorlar. Orada şu anda işlem devam ediyor. Tehditler, baskılar bunların hepsini biliyoruz. Geçe günlerde de bunun açıklamasını yapmıştık. Saruhanlı Belediyesini bire bir takip ediyoruz. Bunların kimlerle oynaştığını da biliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.