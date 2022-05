Vali Karadeniz, Sarıgöl ilçesini ziyaret etti

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Sarıgöl’de şehit Esin Akay’ın ailesini ziyaret etti.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Sarıgöl ilçesini ziyaret etti. İlk olarak Sarıgöl Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Karadeniz, Kaymakam Ali Arıkan ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Ziyarette Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan Sarıgöl’e ilişkin genel bilgiler vererek, ilçede depreme dayanıksız olması sebebiyle yıkılan ve güçlendirme yapılan okulların durumu hakkında bilgi verdi. Kaymakam Arıkan ayrıca tarımsal faaliyetler, spor yatırımları ve ihalesi yapılarak yapımına başlanılan stadın durumu, ilçedeki asayiş ve trafik denetlemelerine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Vali Karadeniz, tarımsal faaliyetlerde profesyonelleşmenin önemini belirterek “Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu Sarıgöl ilçemiz sofralık üzüm üretim merkezlerimizden birisidir. Sarıgöllü üreticilerimiz, üzüm bağlarını örtü altına alarak hem hasadı öteleyip katma değer sağlıyor hem de ürünlerini sağanak ve dolu yağışı gibi doğal afetlerden koruyor. Bu sayede yılsonuna kadar da hasat yapabiliyor. Bununla birlikte tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu İlimizde traktör kazaları da çok oluyor. Traktör kazalarının önüne geçebilmek amacıyla hem üreticilerimiz kendi can güvenlikleri için kurallara uymalı hem de trafik personelimiz denetimlerini arttırmalıdır” dedi.

Vali Karadeniz’den şehit ailesine ziyaret

Vali Yaşar Karadeniz, 1998 yılında Hakkari’nin Yüksekova İlçesinde görev dönüşü bölücü terör örgütü mensuplarınca içinde bulundukları helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Şehit Piyade Komando Er Esin Akay’ın Babası Mustafa Akay, Annesi Hediye Akay ve yakınlarını ziyaret etti. Şehit ailesiyle sohbet eden Vali Karadeniz, “Bizler bugün huzurlu bir şekilde yaşayabiliyorsak bunu kahraman şehitlerimize borçluyuz. Sizlerde vatan, millet için canını feda eden kahraman şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Kapımız sizlere her zaman açık, her zaman sizlerin yanındayız” dedi.

Ziyarette Vali Karadeniz’e Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Feridun Gülgeç ve yetkililer eşlik etti.

