Liseli arkadaşlar 40 yıl sonra buluştu

Manisa’da Muradiye Lisesi (Muradiye Anadolu Lisesi) mezunları 40 yıl sonra buluştu.

Manisa’nın en eski ve en köklü okullarından biri olan Yunusemre ilçesindeki Muradiye Lisesi’nde 19801981 yılında Fen Matematik sınıfında okuyup mezun olan gençler, yaklaşık 40 yıl sonra yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Muradiye 1 Mayıs Kamil Gündoğan Parkı’nda düzenlenen buluşma etkinliğine Manisa başta olmak üzere Almanya’dan, İzmir’den yaklaşık 50 kişi katıldı. Mezunlar bol bol sohbet edip eski hatıraları canlandırdı.

40 yıl öncesi aynı sıralarda oturdukları arkadaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten mezunlardan Mustafa Denli, “Okula 1980’de başladık. Muradiye Lisesi’nde. (Muradiye Anadolu Lisesi) 19801981 girişli öğrencilerdik. Öğretmen ve öğrenci sayımız 50 civarında. Sırf bu program için Almanya’dan gelip giden oldu. Farklı yerlerden gidip gidenler oluyor. İzmir’den, Akhisar’dan, Salihli’den gelenler var. Tabi bu işler zaman geçtikçe kolay olmuyor. Hocalarımızı uzun süre sonra bulmak bile zor oldu. Bu buluşmayı FenMatematik sınıfı olarak düzenledik. Yanılmıyorsak okulun ilk matematik mezunlarındayız. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

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