Selendi’de 'Anadolu'da Bir Bahar Akşamı' şiir dinletisi

Manisa'nın Selendi ilçesinde Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan “Anadolu’da Bir Bahar Akşamı” şiir dinletisi büyük beğeni topladı.

Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda Edebiyat Öğretmeni Samet Çelik’in sunumu ile gerçekleştirilen programda, öğrenciler ve öğretmenler tarafından seslendirilen şiirlerin ardından müzik öğretmeni Soner Şimşek ve coğrafya öğretmeni Sevda Bayrak tarafından okunan türkülerle program tamamlandı. Şiir dinletisine katılan İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım, program sonrası öğrenci ve öğretmenleri tek tek tebrik ederek, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Selendi Anadolu Lisesinin düzenlediği şiir dinletisine; Kaymakam Ali Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Fırat Annak ve Yüksel Kanyılmaz, Anadolu Lisesi Okul Müdürü Murat Daban, öğrenci velileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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