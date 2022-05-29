Salihli’de ‘Yurdumun Türküleri’ konserine büyük ilgi

Salihli Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun Şef Mustafa Şentürk yönetiminde hazırladığı “Yurdumun Türküleri2” konserinde, Türk Halk Müziği Koro üyeleri ve solistler, yöresel eserler seslendirerek, izleyicilere türkülerle dolu unutulmaz bir gece yaşattı.

Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonunda seyircilerle buluşan Türk Halk Müziği Korosu, sunuculuğunu Beyhan Duran’ın yaptığı konserde, şef Mustafa Şentürk yönetiminde dillerden düşmeyen türküleri seslendirerek, seyircileri türkü yolculuğuna çıkardı. İki bölümden oluşan konserde koro, çeşitli yörelere ait olan 24 türküyü seslendirdi. Türkü dolu bir gecenin yaşandığı konserde, seyirciler de sevilen türkülere eşlik etti. Şef Mustafa Şentürk de güzel bir türkü seslendirerek geceye renk kattı.

Konser sonunda Şef Mustafa Şentürk ile Türk Halk Müziği Korosu ve saz heyetine teşekkür eden Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, “Salihli Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal etkinlikleri siz değerli sanatseverler ile buluşturmaya devam ediyoruz. Bizlere türkülerle dolu güzel bir gece yaşatan Şef Mustafa Şentürk ile Türk Halk Müziği Koromuza teşekkür ederim. Belediyemizin katkılarıyla hazırlanan kültür ve sanat etkinliklerimiz yıl boyunca devam edecek” dedi.

Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca ile MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, şef Şentürk ile THM Koro üyelerine çiçek takdim etti.

Konsere, Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, MHP KAÇEP İlçe Başkanı Hatice Balcı, Belediye daire müdürleri, esnaf oda başkanları ile sanatseverler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.