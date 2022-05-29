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Manisa’da petrole benzer siyah sıvı heyecan uyandırdı Bir çiftçinin sondaj için açtığı kuyudan fışkıran siyah sıvı alev aldı, akıllara ‘Petrol Kralları’ filmi geldi Jeofizik Mühendisi Adnan Karataş: "Bunu petrol olarak değil de sığ olduğu için yağ olarak değerlendiriyoruz"

İHA

Manisa’da petrole benzer siyah sıvı heyecan uyandırdı Bir çiftçinin sondaj için açtığı kuyudan fışkıran siyah sıvı alev aldı, akıllara ‘Petrol Kralları’ filmi geldi Jeofizik Mühendisi Adnan Karataş: "Bunu petrol olarak değil de sığ olduğu için yağ olarak değerlendiriyoruz"

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir çiftçinin su kuyusu için yerin yaklaşık 200 metre altına açtığı sondajdan çıkan siyah sıvının petrol olabileceği ihtimali heyecan uyandırdı. Çevre sakinleri ateşle temasında alev alan sıvının petrol olabilme ihtimalinin araştırılmasını isterken, yaşanan olay akıllara Zeki Alasya ile Metin Akpınar’ın oynadığı 1978 yapımı ‘Petrol Kralları’ filmini getirdi.
Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi’nde yaşayan çiftçi Mustafa Yüksel, kendisine ait 10 dönümlük zeytin bahçesinde sulama amaçlı sondaj açtığında, sondajdan petrole benzer siyah bir sıvı çıktığını fark etti. Çıkan sıvıya deneme amaçlı çakmak tutan Yüksel, sıvının alev alması sonrası durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Sıvının boşaltıldığı 2 deneme havuzu birden alevler içinde kalırken çevredeki ağaçlar da zarar gördü. 10 ağacın zarar gördüğü yangın itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saatte söndü.
Öte yandan, çıkan sıvının petrole benzer bir kokusunun bulunması dikkat çekerken akıllara Zeki Alasya ile Metin Akpınar’ın oynadığı 1978 yapımı ‘Petrol Kralları’ filmini getirdi.

“İtfaiye müdahale etmeye çalışırken suyu verdiği takdirde alevler daha da hızlanmaya başladı”
Yaşanan olayı anlatan çiftçi Mustafa Yüksel, “Zeytin bahçemi sulamak için açtığım sondaj kuyusundan 200 metreye deneme dalgıcı attık. Simsiyah petrol niteliğinde yanıcı bir madde geldi. Denemek için kenardaki birikintiye kibrit çaktığımızda onu söndürelim derken 2 deneme havuzumuzun içine akıttığımız sıvıya sıçradı. Sonrasında da 1 saat boyunca 2 havuzumuzda yanma meydana geldi. İtfaiye müdahale etmeye çalışırken suyu verdiği takdirde alevler daha da hızlanmaya başladı. Kendi halinde sönmesine bıraktık. Yaklaşık 1,5 saat içerisinde söndü” dedi.
Çıkan sıvı maddenin araştırılmasını isteyen Yüksel, “Biz su kuyusu amacıyla kazdık çıkan sonuç bu. Yetkililere sesleniyorum. Bu konu araştırılsın. Maddi zararımız da oluştu. Henüz zararı hesaplayamadık. 10 kadar ağacım yangından dolayı yandı” ifadelerini kullandı.

“Diğer kuyularda da benzer durumlar var”
Mahalledeki diğer kuyularda da benzer olayların yaşandığını söyleyen Yağbasan Mahalle Muhtarı Abdullah Arslan, “Mustafa arkadaşımızın kuyusunda böyle bir durum meydana geldi. Daha önce de 2009 yılında açtığımız kuyularda da böyle bir durum olmuştu. O günden beri diğer kuyularda da benzer durumlar var. Bunun araştırılıp bir sonuca varılmasını istiyoruz” diye konuştu.

“Petrol olarak değil de sığ olduğu için yağ olarak değerlendiriyoruz”
Öte yandan konuya açıklık getiren Jeofizik Mühendisi Adnan Karataş, “1990 yılından beri sondaj işiyle uğraşıyorum. Bu bölgede yaptığım sondajlarda 200 metrenin altında açılan her kuyuda bu hat boyunca benzer bir takım yağlar çıktı. Bunu petrol olarak değil de sığ olduğu için yağ olarak değerlendiriyoruz. Yer altındaki parçalanmış hayvan ve bitki kalıntılarının yüzeye çıkması olarak değerlendiriyoruz. Bu bölgeseldir. Yetkililer burada gerekli önlemleri ve numuneleri aldılar. Onlardan sonuçlarını resmi kanallardan bekliyoruz” dedi.

“Devamı olup olmadığını bilmiyoruz”
Özgül ağırlığından dolayı suyun üzerinde yaklaşık 1 santimetre kalınlık da bulunduğunu aktaran Karataş, “Suyun özgül ağırlığından dolayı suyun üzerinde duruyor bu madde. Suyun üzerinde yaklaşık 1 santimetre kadar kalınlıkta bulunuyor. O kalınlık belirli bir miktar yanıp daha sonra sönüyor. Bunun devamı olup olmadığını tabi bilmiyoruz. Üniversiteler için bir araştırma konusu olabilir. Burada benzer olaylar yaşandı. 217 metrelik bir kuyumuz vardı. Oradan çıkan yağ bitti. Artık suyunu kullanabiliyoruz. Hemen ileride 190 metrelik sondajdan da içilebilecek durumda su çıkarılıyor” dedi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkilileri de çıkan maddeden numuneler alarak çevreye zararı olup olmadığını araştırıyor.

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