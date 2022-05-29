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Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü Turgutlu'da coşkuyla kutlandı

İHA

Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü Turgutlu'da coşkuyla kutlandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü, Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği tarafından düzenlenen piknik programıyla coşku içinde kutlandı.
Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği tarafından düzenlenen piknik programıyla kutlandı. Pikniğe Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, MHP Turgutlu İlçe Başkanı Halil Konuş, Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Ünal Kağba ve dernek üyeleri katıldı. Kurulan piknik sofraları Azerbaycan müzikleri eşliğinde şenlenirken, çekilen halaylar ve oynanan oyunlarla bağımsızlık tam anlamıyla coşku içinde kutlandı.
Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Ünal Kağba düzenlenen etkinlikle ilgili şunları söyledi: "Güzel bir piknik programıyla Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nü coşkuyla kutladık. Halaylar çekildi, oyunlar oynandı. M. Emin Resulzade'nin 'Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez' diye kurduğu bağımsız Azerbaycan'ın Cumhuriyet Bayramını doyasıya eğlenceye kutladık. Programımıza Turgutlu Kaymakamımız Ali Yılmaz, Turgutlu MHP İlçe Başkanımız Halil Konuş ve dernek yönetim kurulu üyelerimiz ve Turgutlu'da yaşayan Azerbaycan Türkü vatandaşlar katıldı. Katılımın çok yoğun olması bizleri de mutlu etti."

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