Atıcılar Salihli’de Mesir Kupası için yarıştı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Mesir Kupasında atıcılar, kupa sahibi olabilmek için Türkiye’nin yedinci Ege Bölgesinin en büyük Trap Skeet Atış Poligonu olan Salihli Atış Poligonu’nda yarıştı. Mesir Kupasına ise Türkiye’nin değişik illerinden 105 sporcu katıldı.

Salihli Belediyesi’nin ev sahipliğinde Trap Skeet Atış Poligonu'ndaki müsabakalarda 3 gün boyunca kıyasıya mücadele eden sporcular, yıldız, genç ve büyük erkekler, büyük kadınlar ile veteran erkekler kategorilerinde dereceye girmek için yarıştı.

Mesir Kupasında yıldız erkeklerde 1. Fehmi Gezer, 2. Ege Çapar, genç erkeklerde 1.Emre Özdemir, 2. Ahmet Çiftçioğlu ve 3. İbrahim Mete Çetin, büyük kadınlarda 1. Darıa Semanova, 2. Zeynep Akkaya ve 3. Elnaz Alemdar, veteran erkeklerde 1. Tahir Arslan, 2. Ahmet Karagöz ve 3. Ali Rıza Afyoncu, büyük erkeklerde ise 1. Metin Demiralay, 2. Tayfun Çakır ve 3. Öner Civan oldu. Sproculara ödüllerini, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Çolakoğlu, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz verdi.

Uluslararası standartlara sahip olan trap skeet atış poligonunda Mesir Kupasına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, “Salihli Belediyesi olarak şehrimize kazandırdığımız atış poligonumuzda ulusal ve bölgesel turnuvalara ev sahipliği yapıyoruz. Poligonumuz, Salihli'de bin 800 üyesi bulunan dernek üyelerimiz ile milli atıcılarımıza ve sporcularımıza hizmet veriyor. Sportif müsabakalar ile güzel şehrimize ekonomik ve tanıtım anlamında katkı sağlıyoruz” dedi.Salihli Belediyesi’nin ev sahipliğinde Trap Skeet Atış Poligonu'nda düzenlenen Mesir Kupası final müsabakalarını izleyen Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Çolakoğlu da, “Uluslararası standartlara sahip güzel bir tesisi atıcılık sporuna kazandıran Belediye Başkanımız Zeki Kayda’ya federasyonum ve sporcularım adına teşekkür ediyorum. Türkiye’nin değişik illerinden 105 sporcunun mücadele ettiği Mesir Kupası güzel bir organizasyon oldu, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür eder ödül kazanan sporcularımızı kutlarım” dedi.

Salihli Avcılar Kulübü Dernek Başkanı Yaşar Çetin, Türkiye’nin yedinci Ege Bölgesinin en büyük Trap Skeet Atış Poligonu’nda düzenlenen Mesir Kupasına verdiği katkılardan dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya tüm atıcılar adına teşekkür etti.

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