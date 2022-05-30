Salihli’de kamyon tarlaya devrildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Salihli Gölmarmara yolu Çökelek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden, Gölmarmara istikametine gitmekte olan S.B.(57) yönetimindeki 45 U 2121 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.