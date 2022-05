Başkan Ergün tazminat davası açacak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün: "Yıllardır Manisa’ya ve Manisalılara verdiğimiz hizmetler ortada iken kendi itiraflarından anlaşılacağı üzere pusuya yatarak yanlış ve eksiklik aramaktadırlar"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla Karakoca Mahallesi'ndeki parselin 'eko turizm' alanına çevrilmesi için yapılan imar planı değişikliği ile ilgili her türlü resmi bilgi ve belgeyi sunmalarına rağmen kendisi ve ailesi hakkında karalama kampanyası başlatıldığını belirterek, söz konusu kişiler hakkında tazminat davaları açacağını ifade etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, son zamanlarda Karakoca Mahallesi ile ilgili ortaya atılan iddialar hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Başkan Ergün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Konunun tüm muhatapları açıklama yapmış olmasına rağmen; yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan şahsıma ve aileme ilişkin yürütülen karalama kampanyasına ilişkin olarak kamuoyunun ve sizlerin doğru bilgilendirilmesi açısından aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunlu olmuştur. Karakoca Mahallesinde Büyükşehir Meclisince onaylanan ve dava konusu yapılan 1/1000 ölçekli imar planını onaylanabilmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar planının kanunen yapılması zorunluluğu vardır. Bu çerçevede ilk mülk sahibi tarafından 03.06.2021 tarihinde toplam 16 adet kamu kurum ve kuruluşunun uygun görüşleri alınarak çizilen EkoTurizm amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklif dosyası Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak üzere ilgili kurumlara iletilmiştir ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylı 1/100000 ölçekli çevre düzeni planı mekânsal planlar yapım yönetmeliği ve ilgili kamu kurumları görüşleri doğrultusunda teklif plan incelenerek belediye meclisince onayına sunulmuştur. Belediye Meclisince 13.07.2021 tarihli 402 sayılı karar ile EkoTurizm amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı imar komisyonunda bulunan AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin tamamının olumlu görüşleri ile hazırlanan komisyon raporuna istinaden, AK Parti MHP, CHP, İYİ Parti ve BBP meclis üyelerinin tamamının uygun görüşü ile belediye meclisince onaylanmıştır. İmar planı askı sürecindeyken aynı zamanda CHP Yunusemre Belediyesi Meclis Üyesi olan Mimar Ahmet Anıl Ceylan tarafından askıda imar planına parselin kadastral yolunun olmadığı Orman Müdürlüğünden yol izni alarak yapıldığı, orman kanununda 17. ve 18. Maddelerine aykırı olarak bu planın onaylandığına dair itiraz edilmiş ancak CHP’li üyenin itirazı AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve BBP’nin oybirliği ile reddedilmiştir. Söz konusu itiraz, Büyükşehir Belediye Meclisine getirilmiş ve İmar Komisyonunda bulunan AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Partili meclis üyelerince itiraz, oy birliğiyle reddedilerek Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmuştur. Yine belediye meclisince 12.10.2021 tarihli 566 sayılı meclis kararıyla AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve BBP olmak üzere tüm meclis üyelerinin uygun görüşüyle yapılan itiraz reddedilmiştir. 1/5000 ölçekli ekolojik turizm amaçlı nazım imar planı belediye meclisinde bulunan tüm partilerin ve tüm meclis üyelerin tamamının kabulüyle kesinleşmiştir. Yine 1/5000 ölçekli imar planı kesinleşmesine müteakip yine ilgili mal sahibi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli EkoTurizm amaçlı imar planı Yunusemre Belediye Meclisine sunulmuş. Yunusemre Belediye Meclisince İYİ Parti ve CHP’nin red oyu, AK Parti ve MHP’nin kabul oyuyla oy çokluğuyla onaylanmış ve 1 ay süreyle askıya çıkan imar planına itiraz gelmemiş ve kesinleşmiştir.

Yasa gereği onaylanan plan Büyükşehir belediyesine iletilmiş olup Büyükşehir Belediyesince de Meclis gündemine alınmıştır. Büyükşehir Belediye Meclisi CHP ve İYİ Parti gruplarının red oyu, MHP, AK Parti ve BBP’nin kabul oylarıyla onaylanmıştır. Onaylanan imar planı bir ay süreyle askıya çıkmış. Askıya herhangi bir itiraz gelmemiş ve kesinleşmiştir. Ancak her ne hikmetse, 1/5000 ölçekli 'EkoTurizm' amaçlı nazım imar planında uygun oyu kullanan CHP’li meclis üyesi Bülent Mersinli tarafından 1/1000 ölçekli imar planına karşı parselin yola cephesinin bulunmadığı ve orman kanuna aykırı olarak planladığı gerekçesiyle dava açılmıştır. Ancak, aynı gerekçelerle Yunusemre Belediyesi Meclis Üyesi olan Mimar Ahmet Anıl Ceylan tarafından yapılan itiraz davayı açan CHP’li Meclis Üyesi Bülent Mersinli’nin de bulunduğu toplantıda oybirliği ile büyükşehir meclisince reddedilmiştir. Yaşanan bu tutarsızlığa anlam verebilmek mümkün değildir. Taraflarca yapılan basın açıklamasında iddia edilen konuların detaylarına girilecek olunursa, söz konusu parselin kadastral yola bir cephesinin bulunmadığına yönelik iddia ile ilgili Manisa Kadastro Müdürlüğü tarafından onaylanan belgeler ile iddiaların mesnetsiz gerçek dışı olduğu tartışmasızdır. Yine anılı parselin tarım alanı olduğuna dair iddia ile ilgili Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 20.04.2021 tarihli 1223131 sayılı yazıda, Karakoca Mahallesi 101 ada 291 nolu parselde kurulu marjinal tarım arazisi vasfındaki eko turizm amaçlı imar planı yapılması Manisa Valiliğince uygundur ifadeleri bulunmaktadır. 20.05.2021 tarih 1166969 sayılı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü görüşünde ise, söz konusu parselin 6831 sayılı orman kanuna göre orman sayılmayan yerlerden olduğu belirtilmiştir. İlgili yazılar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığınca kamuoyuna sunulmuştur. Manisa Büyük Şehir Belediyesi, teknik ekibi, belediye meclisi, imar komisyonu ve belediye çalışanları; hiçbir zaman imar planına gelen taleplerde, mülkiyet sahibinin kim olduğuna bakmadan, taleplerin kanun ve yönetmeliğe uygun olup olmadığını incelemektedir. Bu çerçevede yer sahibinin kimliği üzerinden tartışma oluşturmak, etik ve ahlaki ilkelere uygun olmamaktadır. Yapılan her işlem belediyemiz ve belediye meclisince kanun ve mevzuatlar çerçevesinde uygulanmaktadır. Karakoca Mahallesine hizmet verilmediğine yönelik iddiaların da asılsız olduğu bizzat Karakoca Mahallelilerinin tepkilerinden de anlaşılacağı üzere sabittir"



"Manisa'mızın geleceğini ve yönetimini bu zihniyetin ellerine bırakmak niyetimiz yok"

Sosyal medyada Türk aile değerlerinin hiçe sayan, siyasi üsluba ve ahlaka yakışmayan paylaşımların devam ettiğini vurgulayan Başkan Ergün, açıklamasına şu sözlerle devam etti: "Konu hakkında en ufak bir bilgisi olmayan, mevzuattan, prosedürlerden habersiz ve bilgisiz bu çevreler çamur at izi kalsın politikalarının artık ülkemizde itibar görmediğinin de farkında değillerdir. Amaçları partilerinde bir yerlere gelmek olduğu açıkça belli olan bu kişi ve veya kişilerin bugüne kadar Manisa ve Manisalı için ürettiği bir proje mi vardır? Manisa ve Manisalıyı yüceltecek, Manisa’nın sosyal, ekonomik, düşün ve yazın hayatına sosyal medyada paylaştıkları mesajlarla kendilerini düşürdükleri durum dışında hiçbir katkıları yoktur. Yıllardır Manisa’ ya ve Manisalılara verdiğimiz hizmetler ortada iken kendi itiraflarından anlaşılacağı üzere pusuya yatarak yanlış ve eksiklik aramaktadırlar, sadece bulduk sandıklarının ne olduğunu doğru tahlil edebilecek yetkinlik ve yeterlilikte değildirler. Bu yüzden de Manisa ve Manisalılar merak etmesinler ne ülkenin ne de Manisa’mızın geleceğinin ve yönetimini bu zihniyetin ellerine bırakmak niyetimiz yoktur. Tarafımın Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı sıfatından dolayı, siyasi rant peşinde koşan birtakım çevrelerce kızımı da hedef göstermişlerdir. Sonrasında Türk aile değerlerinin hiçe sayan, siyasi üsluba ve ahlaka yakışmayan paylaşımlar devam etmiştir. Yine paylaşımlar ile yüce Türk adaleti töhmet altında bırakılmakta, Sayın Cumhurbaşkanına alenen hakaretler edilmekte ve tarafıma iftiralar atılmakta hakaretler edilmekte, aile adımı lekeleyen bir takım asılsız iddialar öne sürülmektedir. Bu konuyu servis eden siyasilerle ve konunun diğer paydaşları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca bu kişilerle ilgili olarak meslek birliklerine gerekli şikayetler de de bulunulacak ve tazminat davaları da açılacaktır"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.