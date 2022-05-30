Evinde 2 bin 72 sentetik ecza bulundu, tutuklandı

Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, polisin eve düzenlediği operasyonda, 2 bin 72 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi O.Y. (25) tutuklandı.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu satan, kullanan ve nakleden şüphelilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, O.Y.'nin evinde sentetik ecza olduğu belirlendi. Evine önceki gün operasyon düzenlenen O.Y., gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 bin 72 sentetik ecza ele geçirildi. Polisteki işlemleri ardından dün adliyeye sevk edilen O.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Operasyon kapsamında şüpheli G.Ö.'nün (41) yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN
2022-05-30 16:44:19
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