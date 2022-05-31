Alaşehir'de Kızılay'dan öğrencilere sınav eğitimi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Türk Kızılay Alaşehir Derneği tarafından "Kendine Güven, Yapabileceğine İnan" projesi çerçevesinde 8. sınıf öğrencilerine ve YGS sınavlarına girecek olan 12. sınıf öğrencilerine sınav eğitimi verildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde öğrencilerin sınav stresi yaşamamaları ve motivasyonlarını arttırmaları amacıyla Türk Kızılay Alaşehir Derneği tarafından "Kendine Güven, Yapabileceğine İnan" projesi çerçevesinde 8. sınıf öğrencilerine ve YGS sınavlarına girecek olan 12. sınıf öğrencilerine sınav eğitimi verildi. Kızılay Derneği Yönetimi Uzmanı Rahime Kıranmezar tarafından hazırlanan ve genel merkez tarafından kabul edilen proje öğrencilerin sınavlarda daha başarılı olmaları hedefleniyor. Şehit Efkan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda İletişim Uzmanı Fatoş Kanıtemiz tarafından verilen eğitime toplamda 400 öğrenci ve veliler katıldı.

Alaşehir Kızılay Derneği başkanı Nedim Yamak, eğitim öncesi yaptığı konuşmada, "Alaşehir Kızılay Derneğimiz tarafından 'Kendine Güven, Yapabileceğine İnan' projesi çerçevesinde liseye giriş ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize sınav öncesi, sınav esnası ve sınav sonrası yaşayabilecekleri olumsuzlukları yenebilmeleri için bu eğitim seminerini düzenledik. Amacımız öğrencilerimizin bu konuda bilgilerini geliştirmelerini istedik" dedi.

Öğrencilerin sınav stresini yenmelerini hedeflediklerini söyleyen İletişim Uzmanı Fatoş Kanıtemiz, öğrencilere sınav öncesi hazırlanma, sınav anında ve sınav sonrasında yapmaları gereken davranışları anlattı.

Eğitim sonunda öğrencilere sınavlara hazırlık kitapları verildi.

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