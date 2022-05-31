Takla atan traktörün sürücüsü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Selendi ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi Kurusu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yaşar K. idaresindeki 64 FN 946 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yaşar K., yaralı olarak ambulansla Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşar K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.