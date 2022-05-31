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Jeopark alanında utandıran görüntü Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO tescilli Kula-Salihli Jeopark alanına bilinçsizce dökülen çöpler tepkiye neden oldu

İHA

Jeopark alanında utandıran görüntü Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO tescilli Kula-Salihli Jeopark alanına bilinçsizce dökülen çöpler tepkiye neden oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa ve UNESCO tescilli Jeopark alanı içerisinde yer alan Divlit Yanardağı'nda bilinçsizce dökülen çöpler, çevre kirliliğine duyarlılıkta gelinen son noktayı gözler önüne serdi. Hemen hemen her hafta aynı manzara ile karşılaşılan utandıran görüntü için, belediye yetkilileri de harekete geçti.
Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa UNESCO tescilli KulaSalihli Jeopark alanı içerisinde yer alan ve her yıl on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kula Divlit Yanardağı'nda duyarsız ve bilinçsiz vatandaşlar tarafından dökülen çöpler, doğa severler ile Kula halkını çileden çıkardı. Özellikle pandemi dönemi ve sonrasında düğün ve hayır yemeklerinde ikram edilen yemeklerin tabldot usulüne dönmesinin ardından, düğünlerden sonra tabldot, ayran, su ve çeşitli atıklar, bilinçsiz ve duyarsız vatandaşlar tarafından Yanardağ'ın ıssız kaldığı saatlerde jeopark alanı içerisine dökülüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kula Belediyesi'nin işbirliğinde turizm hareketliliğini artırmak için Ziyaretçi Merkezi inşaatının da sürdüğü jeopark alanı içerisinde dökülen çöplerin ihbarını alan Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre kirliliğine sebep olan atıkların toplanması için harekete geçti.
Özellikle pandemi sürecinden sonra tabldot usulüne geçilmesiyle düğün, sünnet veya hayır yemeklerinin hemen ardından aynı görüntü ile karşılaştıklarını dile getiren belediye yetkilileri, düğün veya hayır yemeklerinin ardından temizlik görevlilerin çöp ve atıkları toplamak için çalıştığını, ancak duyarsız ve bilinçsiz vatandaşların sık sık bu manzaraya yol açtığını dile getirdi. Gece saatlerinde ıssız olması dolayısıyla görevli bekçilerin farklı bölgede olduğu zamanlarda gelip çeşitli noktalara atık ve çöpleri döken vatandaşların tespit edilmesi ve kolluk kuvvetleri ile ortak yapılacak çalışmalar sonucunda caydırıcı ceza verilmesi ile bundan sonra böyle manzara ile karşılaşmak istemediklerini kaydeden yetkililer, vatandaşları çevre duyarlılığını konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.
Öte yandan alana bir düğün organizasyonundan kalan çöplerin atılması olayıyla ilgili olarak Kula Belediyesi Zabıta ekiplerinin şüpheli şahsı tespit ettiği ve cezai işlem uygulanması için konunun Belediye Encümen toplantısına sevk edilerek gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı öğrenildi.

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