Manisa’da 13. Tarzan ve Çevre Günleri etkinlikleri başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da 13. Tarzan ve Çevre Günleri etkinlikleri başladı

İHA

Manisa’da 13. Tarzan ve Çevre Günleri etkinlikleri başladı

Manisa’da 13. Tarzan ve Çevre Günleri, ’Manisa Tarzanı’ Ahmet Bedevi’nin mezarı başında gerçekleştirilen anma töreniyle başladı. Avlantı Çeşmesi önünde gerçekleştirilen açılış töreni ile devam eden programda ’Tarzan Yürüyüşü’ de yapıldı. Topkale mevkiinden Tarzan Meydanı’na yürüyen katılımcılar, temiz bir çevre vurgusu yaptı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Covid19 nedeniyle bir süredir dar bir çerçevede kutlanan Tarzan ve Çevre Günleri, bu yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi, Tema Manisa İl Temsilciliği, Anemon Trekking Spor Kulübü Derneği, Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği ve Manisa Tarzanlar Bisiklet Grubu’nun katkı sağladığı 13. Tarzan ve Çevre Günleri Manisa’nın ağaçlandırılmasında önemli rol oynayan ve Manisa Tarzanı olarak anılan Ahmet Bedevi’nin, vefatının yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen anma töreni ile başladı. Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Tema Manisa İl Temsilciliği yetkilileri, Anemon Trekking Spor Kulübü Derneği Üyeleri, Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği Üyeleri ve Manisa Tarzanlar Bisiklet Grubu üyeleri katıldı.

Açılış töreni gerçekleştirildi
13. Tarzan ve Çevre Günleri programı, Avlantı Çeşmesi önünde gerçekleştirilen açılış töreni ile devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış programında, Çağatay Uluçay İlköğretim Okulu öğrencilerinden Irmak Sürüm, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Çok sayıda öğrencinin de katıldığı program, Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Sanat Topluluğu’nun da halk oyunları gösterisi ile son buldu.

’Tarzan Yürüyüşü’ne büyük ilgi
Gerçekleştirilen etkinlikte ’Tarzan Yürüyüşü’ de gerçekleştirildi. Top atışıyla başlayan ’Tarzan Yürüyüşü’nde katılımcılar Topkale mevkiinden Tarzan Meydanı’na kadar yürüdü. Manisa Bando Takımı eşliğinde yürüyüşlerini gerçekleştiren öğrenciler ellerinde taşıdıkları dövizlerle temiz bir çevre vurgusu yaptı. Manisalılar da ’Tarzan Yürüyüşü’ne büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar, alkışlarıyla katılımcılara destek verdi. Bu yıl 13. kez kutlanan Tarzan ve Çevre Günleri çerçevesinde etkinlikler hafta boyunca sürecek. Kentin farklı noktalarında çeşitli etkinlerin düzenleneceği 13. Tarzan ve Çevre Günleri, pazar günü gerçekleştirilecek olan Manisa Tarzanı söyleşisiyle son bulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Salihli’de Mesleki Eğitime bin 58 öğrenci kayıt yaptırdı
YEREL HABERLER Salihli’de Mesleki Eğitime bin 58 öğrenci kayıt ...
Şehzadeler Belediyesi LGS’ye girecek öğrenciler için seminer düzenledi
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesi LGS’ye girecek öğrenciler için ...
Jeopark alanında utandıran görüntü Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO tescilli Kula-Salihli Jeopark alanına bilinçsizce dökülen çöpler tepkiye neden oldu
YEREL HABERLER Jeopark alanında utandıran görüntü Türkiye'nin ilk ve ...
Takla atan traktörün sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Takla atan traktörün sürücüsü yaralandı
Alaşehir'de Kızılay'dan öğrencilere sınav eğitimi
YEREL HABERLER Alaşehir'de Kızılay'dan öğrencilere sınav eğitimi
Yüzlerce yıllık atlı cirit geleneği köy düğünlerde yaşatılıyor Atlı cirit oyunları kartpostallık görüntülere sahne oldu Atlıların cirit oyunu izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı Gelinlik kız gibi süslenen cirit atları, meydana çıktıklarında asaletiyle gözleri kamaştırıyor Atlı cirit sporcusu Ali Bayhan: "Atadan deden kalma olduğu için de her düğünde gösteri sergiliyoruz"
YEREL HABERLER Yüzlerce yıllık atlı cirit geleneği köy düğünlerde ...
Akhisarspor kayyumla seçime gidecek
YEREL HABERLER Akhisarspor kayyumla seçime gidecek
Servis otobüsündeki kazada yaralanan Gamze, 19 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Servis otobüsündeki kazada yaralanan Gamze, 19 günlük ...
Manisa’daki işçi servisi kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi 19 gündür yoğun bakımda tedavi gören Gamze Karakurt verdiği yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Manisa’daki işçi servisi kazasında ölü sayısı 3'e ...
TPAO, su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvı maddeden numune aldı
YEREL HABERLER TPAO, su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvı ...
Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri ilçenin her yerinde
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri ilçenin her ...
Evinde 2 bin 72 sentetik ecza bulundu, tutuklandı
YEREL HABERLER Evinde 2 bin 72 sentetik ecza bulundu, tutuklandı
İstanbul’un Fethinin 569. Yılı Salihli’de kutlandı
YEREL HABERLER İstanbul’un Fethinin 569. Yılı Salihli’de kutlandı
TPAO, petrole benzer siyah sıvıdan numune aldı AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen: “Fay hatlarından kaynaklanan bir sızıntı”
YEREL HABERLER TPAO, petrole benzer siyah sıvıdan numune aldı AK ...
Manisa'da 20 bin TL değerindeki demiri çalarken yakalandılar
YEREL HABERLER Manisa'da 20 bin TL değerindeki demiri çalarken ...
‘Bir Kitap Bir Yazar’ın ilk konuğu Hasan Özkılıç oldu
YEREL HABERLER ‘Bir Kitap Bir Yazar’ın ilk konuğu Hasan Özkılıç oldu
Yuntdağı Kırsal Kalkınma Merkezi tamamlanıyor
YEREL HABERLER Yuntdağı Kırsal Kalkınma Merkezi tamamlanıyor
Uyuşturucu haplarla yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu haplarla yakalanan şahıs tutuklandı
Tır ile açık kasa kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tır ile açık kasa kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Başkan Ergün tazminat davası açacak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün: "Yıllardır Manisa’ya ve Manisalılara verdiğimiz hizmetler ortada iken kendi itiraflarından anlaşılacağı üzere pusuya yatarak yanlış ve eksiklik aramaktadırlar"
YEREL HABERLER Başkan Ergün tazminat davası açacak Manisa Büyükşehir ...
Başkan Akın ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’na katıldı
YEREL HABERLER Başkan Akın ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’na katıldı
Büyükşehir komisyon üyeleri Aigai’de incelemede bulundu
YEREL HABERLER Büyükşehir komisyon üyeleri Aigai’de incelemede ...
Manisa FK'da iki yolcu
YEREL HABERLER Manisa FK'da iki yolcu
Çevreci yatırımda betonarme imalatlar tamamlandı
YEREL HABERLER Çevreci yatırımda betonarme imalatlar tamamlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.